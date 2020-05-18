Мнение: Запад проиграл соревнование систем. Почему?

18.05.2020, 4:35, Разное



С ковидом как-то не склалось

Борьба с чудовищным коронавирусом во всем мире идет в виде всевозможных карантинов уже третий месяц, и это срок достаточный, чтобы подводить уже некоторые промежуточные итоги. Итоги эти – в цифрах – выглядят настолько обескураживающими, что их, похоже, стараются даже особо не обсуждать. Проговорить скороговоркой, пожать плечами, пожевать губами – да и постараться быстрей-быстрей перевести разговор на что-то еще, менее «скользкое» – например, на то, сколько времени отныне надо мыть руки или мешает ли маска полноценному общению.

Почему? Да потому что цифры показывают однозначно: условный «Запад», центр мировой цивилизации и вотчина «золотого миллиарда», в борьбе с жалким крохотным вирусом выглядит – на фоне остальных – чрезвычайно бледно и неубедительно. То есть Запад, привыкший во всех сравнениях, касающихся прав человека и уровня жизни широких масс, побеждать любые другие страны и стороны света буквально нокаутом – в данном случае не может победить даже по очкам, даже при самом пристрастном и благожелательном к нему судействе. Более того – Запад проигрывает! Кому? Да всяким «дикарям», не только Китаю и Южной Корее (это, в конце концов, «тигры») – но даже Вьетнаму и России!

В странах, которые привыкли называть сами себя «развитыми», черная тень страшной «ковидлы» буквально застилает небо. Во Франции, Италии, Испании, Британии – везде десятки тысяч умерших. В США творится вообще что-то невообразимое – там число жертв коронавируса уже подходит к сотне тысяч человек. А на Востоке (Китай, Корея, Вьетнам, Япония), на Севере (Россия), даже в Европе, но Восточной (Белоруссия, Чехия, Украина) – цифры НА ПОРЯДОК отличаются в лучшую сторону.

И дело не только в медицинских показателях. Куда хуже, что вдруг ничтожный коронавирус как будто сдул, как ветошь, имидж Запада как средоточия демократии и прав человека – и обнажил под мишурой жесткий каркас… полицейского государства. Всех на Западе загнали на жесточайшие карантины, обложили драконовскими штрафами, запретили работать – и никто даже не пикнул!

Вот что, к примеру, пишет «наш человек» Алексей Фельденглер, довольно известный блогер, последние лет 15 живущий в Испании:

«Я и без всяких вирусов не очень-то любил выходить из дома, когда можно остаться, поэтому с моей точки зрения нужно было всего лишь потерпеть лёгкие неудобства, чтобы спасти сотни тысяч жизней пусть даже незнакомых людей. Моя ошибка заключалась в том, что я недооценил тяжесть ущерба от карантина. Оказалось, что сидеть дома пришлось не две недели, а уже больше двух месяцев. Оказалось, что это тяжелее, чем я думал, даже для домоседов вроде меня, не говоря уже о тех, кому необходимо выходить каждый день. Оказалось, что сидение взаперти наносит неиллюзорный долгосрочный вред человеческой психике и ставит под угрозу даже весьма стабильные отношения. Оказалось, что жить в государстве, за одну ночь из правового ставшем полицейским, потерять ощутимую часть своего дохода, столкнуться с неопределённостью относительно буквально всех планов на дальнейшую жизнь — всё это куда тяжелее, чем «потерпеть лёгкие неудобства».

Я сломался на моменте, когда после новостей об очередном продлении чрезвычайного положения в Испании у Оксаны случилось полновесное обострение хронической депрессии. Чтобы вы представляли себе: это когда человек не убивает себя только потому, что нет сил даже сесть в постели. Если повезёт, это купируется антидепрессантами. Повезло, что они у нас были с собой, и что они подействовали, но выход из этой ямы занимает несколько очень тяжёлых недель.

В общем, я вынужден признать, что был неправ: по крайней мере в Испании карантин обернулся двухмесячным домашним арестом для всей страны на одних из самых жёстких в мире условиях, и это, к сожалению, слишком дорого… Мы похерили два месяца своей жизни, понесли — и продолжаем нести — ущерб здоровью, счастью, отношениям и материальному благополучию, в обмен на три недели чьей-то жизни. Назовите меня конченым эгоистом, но меня такой обменный курс не устраивает. Наши с Оксаной жизни в результате всей этой истории, боюсь, по меньшей мере на те самые два месяца укоротились.

Я ещё напишу подробнее о том, что и как делали испанские власти (спойлер: творили полную дичь), но, в общем, испанцев облапошили под их же ежедневные аплодисменты. В разных странах сильно различаются и коронавируская статистика, и пакеты карантинных мер, поэтому для вас конкретные цифры, конечно, другие. Но на сегодняшний день я склоняюсь к тому, что из всей Европы, пожалуй, только Швеция поступила сколько-нибудь рационально».

Сейчас таких записей становится все больше и больше. Что любопытно – до «ковидлы» и последовавших неприятностей этот самый Фельденглер в своем блоге был абсолютно, подчеркнуто аполитичен, рассуждал исключительно о психологии или на “высокие темы” (я и не знал, что он в Испании обретается), в общем, изображал из себя денди, живущего вне времени и пространства – но карантином и его, как видим, живо допекли до кондиции и заставили вспомнить, кто он и где живет.

Европейцы и американцы, привыкшие к бездумному подчинению властям, все больше осознают, что «что-то пошло не так», и сильно не так!

Случай США даже на фоне общего раздрая стоит особняком. Крушения такого масштаба, думается, не ожидал никто. Ведь по всему миру считалось практически общим местом, что в Америке – самая передовая и самая лучшая во всем мире медицина, что ее техническое оснащение превосходит всякое воображение, а американские врачи – самые подкованные и продвинутые на планете. В конце концов, весь мир смотрел сериал «Доктор Хаус» и замирал от восторга, наблюдая, как команда врачей во главе с хромым доктором спасала людей от самых страшных недугов – за счет чего? За счет своих энциклопедических знаний, пользования самыми последними достижениями науки, великолепного оснащения (причем всего лишь провинциальной клиники в небольшом городе) и личного гения!

Ну и где оно всё? Конечно, все неудачи можно было бы списать на невероятную силу и мощь чудовищного вируса, типа «против лома нет приема»; но ведь перед глазами пример других, куда менее «развитых» и «продвинутых» государств – и в них вирус почему-то бушует гораздо меньше. В США под сто тысяч умерших от «короны», а в России (где сериал про Хауса врачи (!) смотрели открыв рот) – 2,5 тысячи. В 40 раз меньше! Если пересчитать на миллион населения – в 20 раз. 20-кратная разница в эффективности медицины – это раньше должна была быть разница между Африкой и «цивилизованной европейской страной»; однако сейчас это разница между США и РФ, причем в роли Африки – именно Штаты! Невероятно – но факт. Спрашивается, как такое вообще может быть?

Объяснение тут может быть одно, как ни дико оно звучит: похоже, «система здравоохранения» – в том виде, в каком она выстроена в «странах старой Европы» и США – оказалась не просто «неэффективна», но – контрэффективна. То есть в этих странах «врачи» не столько лечили пациентов, сколько их убивали. Именно отсюда столь высокие, попросту шокирующие цифры смертности. Собственно, уже многие детали о том, что происходило в той же Италии и Испании, это подтверждают (вспомним хотя бы рассказы о том, что творилось там в домах престарелых, где людей МАССОВО заражали ковидом).

Возможно, «секрет успеха» многих нацсистем здравоохранения на Востоке, Севере и на Юге просто в том, что они неэффективны – то есть лечить не лечат, но, по крайней мере, не убивают пациентов (или убивают, но по минимуму). А вот из цепких лап сверхэффективных западных систем «охраны здоровья» большинству обывателей этих стран, увы, не вырваться: «оставь надежду всяк туда входящий».

Лично я после этих двух месяцев уже другими глазами смотрю, к примеру, на уже давнюю историю отчаянной борьбы блогера с ником МакМастер: ему поставили диагноз «рак мозга», и он решил лечиться в США, хотя был простым пареньком из Зеленограда. В США ему заломили какую-то невероятную сумму за лечение, то ли 500, то ли 700 тысяч долларов США; в течение пары лет он через блог, проявляя бешеную энергию, эту сумму собрал, съездил к американским докторам, отдал им всё, выдержал пару тяжелейших операций… и все равно умер. «Ну, не шмогла я!» – сказала американская лучшая в мире медицина. Деньги, естественно, ни копья не вернула.

И закрадываются мрачные подозрения: а может, это ВСЁ у них так? Может, король голый – и ни демократии, ни науки, ни достижений ТАМ уже давно нет?

Будет очень печально, если это так.