 

Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США на 20%

18.05.2020, 4:30, Новости дня

Сокращение ВВП США по итогам второго квартала может достигнуть 20%, а безработица – 25%, сообщил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

«Там много вероятностей. Но эти цифры – эти цифры звучат правдиво в части того, до какого уровня (может дойти безработица)», – приводит его слова РИА «Новости».

Что касается ВВП США, то он «может сократиться в годовом исчислении в период с апреля по июнь, возможно, на 20%», сказал глава американского Федрезерва.

Так он прокомментировал прогноз The Wall Street Journal о том, что ВВП Соединенных Штатов во втором квартале может сократиться на 32% в годовом выражении.

Пауэлл также добавил, что властям, возможно, придется продолжить финансово поддерживать американские семьи еще три-шесть месяцев, чтобы помочь пережить последствия экономического спада.

По его словам, после пандемии американской экономике предстоит «постепенное восстановление», которое в первую очередь зависеть от преодоления последствий медицинского кризиса, сокращения числа заболевших и открытия вакцины.



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