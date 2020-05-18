Вторая страна в мире заявила, что победила коронавирус

18.05.2020, 4:20, Новости дня

В Камбодже более месяца не фиксировались новые случаи коронавируса. Все 122 пациента с этим диагнозом вылечились, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook.

16 мая из госпиталя была выписана последняя больная COVID-19, это была 36-летняя женщина, которую лечили в Пномпене.

По информации Khmer Times, среди 122 заболевших в стране коронавирусом большинство были иностранцы: французы, малайзийцы, британцы, граждане КНР, Вьетнама, США и других стран.

Об окончании эпидемии коронавируса 14 мая заявили власти Словении. В балканской стране с населением в 2 млн официально зарегистрировано 1464 заболевших и 103 летальных случая.

Первый случай заражения коронавирусом в Камбодже зафиксировали в конце января. Семья первого зараженного побывала в китайском городе Ухань.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.