Новые медцентры строили в темпе, но без ущерба для качества

18.05.2020, 4:00, Новости дня

15 мая в режиме видеоконференции открылись сразу восемь многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для больных новой коронавирусной инфекцией: в Калининграде, Пушкино под Петербургом, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Всего же силами Минобороны менее чем за два месяца построены с нуля 16 таких лечебных центров по всей стране. В них одновременно может оказываться помощь сразу 1600 больным. Но начать разговор президенту пришлось все же с неприятного — задержки обещанных выплат врачам.

Тема видеоконференции — открытие новых медицинских центров Минобороны. Однако Владимир Путин вынужден уже в самом начале говорить о выплатах врачам — настолько резонансный этот вопрос. Президент изначально предельно понятно сформулировал принцип начисления денег. Их должен получить каждый медработник, кто был в контакте с зараженными коронавирусом. Однако появилось постановление правительства, где размер надбавок стал исчисляться, исходя из того, сколько времени медик контактировал с больными. Такой подход совершенно не соответствует указу президента. И Путину пришлось серьезно поправить членов кабмина, отвечающих за это направление.

"Послушайте внимательно. Мы договорились. И было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей — для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время — 5-10 минут или 2 часа — а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там чего-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли?! Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации", — сообщил Владимир Путин.

Раз за разом президент требует от губернаторов, которых выводят на прямую связь, отчет о выплатах. Следственный комитет вынужден проверять данные о невыплатах медикам в Новосибирской, Иркутской, Рязанской, Владимирской областях, в Кузбассе и Краснодарском Крае. Один из наиболее громких случаев — сотрудникам Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске (Калужская область) начислили — невероятно — всего 27 рублей. Считали по минутам, кто сколько работал с больными коронавирусом, а по сути оскорбили медиков. Главврач с должности снят. А правительство утвердило новые правила выплат компенсаций, включая отказ от учета времени.

"С апреля по май средства должны быть выплачены в полном объеме всем медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Это своего рода компенсация за риск. Именно такое поручение дал президент", — подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Теперь крайне важно, чтобы деньги как можно быстрее дошли до медиков, если те их еще не получили.

"Наша задача — вместе с Минздравом оперативно довести лимиты бюджетных обязательств до всех регионов. Работают казначейство, Банк России, кредитные организации для осуществления всех необходимых платежей в пользу врачей", –

Тысячи врачей, медсестер сейчас работают без сна и отдыха. Победить коронавирус поможет запуск новых медицинских центров Минобороны. Сдали под ключ. Не просто голые стены, а полностью оснащенные комплексы. Современная диагностика, реанимация, рентген, компьютерный томограф.

"Мы можем с помощью этой аппаратуры поставить диагноз инфекционного заболевания, его стадию, распространенность, степень поражения легочной ткани", — пояснила одна из медсестер.

Главы регионов, военные медики и строители докладывают президенту о готовности восьми новых многофункциональных медицинских центров Минобороны.

"Всегда за два месяца, как и планировалось, даже не верилось первоначально, что это возможно, это произошло — по линии военного ведомства построены, укомплектованы всем необходимым 16 центров. Причем по всей стране — от Калининграда до Камчатки. И они были возведены в беспрецедентно короткие сроки — с хорошим качеством, на совесть. Знаю, что для этого люди работали практически в круглосуточном режиме, применяли новые технологические решения", — отметил Владимир Путин.

И вот результат. Новые медицинские центры в Калининграде, Пушкино, входящем в состав Санкт-Петербурга, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. То есть теперь действуют 16 многопрофильных комплексов по всей стране.

"Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием. Это позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимых объемах и на высоком технологическом уровне. Для медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты персонала и лекарственных препаратов", — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"У были сомнения, неужели возможно за такой короткий срок сделать качественно такую большую работу?! Но у вас получилось. Спасибо", — сказал Владимир Путин.

Строили в темпе, но без ущерба для качества.

"Не развалится там ничего? По качеству-то достойно сделано все?" – поинтересовался президент.

"Товарищ верховный главнокомандующий, докладываю: центр построен очень качественно. Мы горды и готовы работать в данном центре. Коллектив рад", — заверил Владислав Мурынин, начальник 1472-го Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны.

Проектировали с учетом требований инфекционистов. Главное — исключить любой контакт зараженных пациентов. В каждую палату можно зайти с улицы. То есть больные не попадают в общий коридор. Еду передают через специальный шкаф с двумя створками. Внутри встроена ультрафиолетовая лампа — для дезинфекции.

Новые центры, построенные силами военных, — это серьезный вклад в развитие системы здравоохранения. Там можно одновременно разместить 1600 пациентов. Возведение началось 20 марта и шло в три смены. На стройплощадках одновременно работали 12 000 строителей и инженеров.

На военных строителей теперь надеются и жители Воронежа. Там местной инфекционной больнице свыше 60 лет. Сначала собирались строить новый стационар, и недавно губернатор докладывал об этом президенту. Однако все растянулось бы на несколько лет. Путин сразу предложил обратиться за помощью к Минобороны. И вот теперь уже вовсю идут работы.

Опыт военных строителей нужно тиражировать, отмечает Путин. Но все упирается в давно устаревшие нормативы. "Мы знаем, как идет работа. Губернатор, когда мы с ним обсуждали вопрос строительства, обратился с просьбой о строительстве инфекционной больницы. Он мне сказал, что год нужно будет на проектирование и еще два год на строительство. Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере. Мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса. Послушайте, их нужно, наконец, "зачистить". Надо навести там порядок. Мы много раз уже говорили на этот счет, и пример того, как отработало Министерство обороны, — замечательный. Вот как можно организовать работу и по срокам, и по качеству. Я прошу правительство вернуться к этому, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения", — сообщил Путин.

Наработки Минобороны — это принципиально новый, современный подход, а не временное решение.

"Мы с вами понимаем, что эпидемию рано или поздно поборем, она закончится. Но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили. И самые передовые технологические, строительные решения должны быть использованы в будущем", — уверен глава государства.

В некоторых регионах, где позволяет обстановка, уже снимают ограничения. В Калининградской области частично открылись магазины и парикмахерские.

"Делаем это аккуратно, внедрили масочный режим, чтобы обеспечить дальнейшее нераспространение инфекции, особенно от тех, у кого она протекает в бессимптомной форме, а таких достаточно много", — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"С главным санитарным врачом нужно быть в очень тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому из этого исходите пожалуйста", — сказал президент.

Комплекс, который сдали военные строители, особенно важен для региона. Рядом с Алихановым — руководитель военного госпиталя, точнее временно исполняющий обязанности.

Новый начальник Иван Каленов — один из тех, кому адресованы слова благодарности. "Хочу еще раз поблагодарить Министерство обороны, его руководство, строителей. Это очень нужная работа, сделанная в сжатые сроки, с хорошим качеством. Ничего, кроме спасибо, нечего добавить", — отметил Владимир Путин.

Сотни медиков в новых, только что открывшихся комплексах Минобороны уже заступили на дежурство.

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"Вести недели"