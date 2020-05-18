Нефть штурмует максимумы. Что толкает котировки вверх?

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18.05.2020, 4:00, Новости дня

Цены на нефть штурмуют максимумы.Баррель смеси Brent начал неделю ростом и торгуется вблизи отметки в 33 доллара 80 центов. Последний раз котировки поднимались выше 33 долларов в середине апреля. Тогда страны ОПЕК+ только договаривались о сделке по сокращению добычи.

С 1 мая она вступила в силу, и цены начали расти. Кроме того многие страны начали постепенно снимать ограничительные меры, спрос начал восстанавливаться, что и помогает ценам расти. Кроме того, по естественным причинам снижается добыча в Америке. От пиков она упала уже примерно на полтора миллиона баррелей в сутки. Снижаться начали и запасы, кстати, впервые за 15 недель.

На этом фоне западнотехасская смесь в последние недели продемонстрировала настоящее ралли. Сейчас она торгуется выше 30 долларов, хотя еще месяц назад уходила в минус.



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