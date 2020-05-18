 

Мнение: В Казани разрешили ходить в библиотеки…

18.05.2020, 3:45, Разное

Еще 12 мая в республике отменены коронавирусные пропуска, разрешающие выходить из дома. А с 18 мая открываются библиотеки. И не только. Правительство Татарстана обнародовало постановление об отмене очередных антикоронавирусных ограничений.

Кроме библиотек, открываются еще и музеи. Начинают работать фитнес-клубы. Правда, пока не для всех, а только для индивидуальных занятий с персональным тренером.

Заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе тоже можно, но не на детских игровых и спортивных площадках, расположенных во дворах и парках.

А еще с 18 мая можно проводить экскурсии, но для групп численностью не более пяти человек.

На 17 мая в Татарстане зафиксировано 2 232 зараженных (из них 84 – за последние сутки), вылечились 1 173 человека, из которых 65 – за минувшие сутки. Умерло семеро.

На 3, 9 млн. населения – вроде бы не так уж и много.

Пора возвращаться к обычной жизни?

На снимке: Казань, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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