Игра с ограничениями Футбол возвращается — пока что на бумаге

18.05.2020, 3:42, Разное

Футбол возвращается, и это хорошо, потому что населению обрыдло жить на оккупированной коронавирусом территории, и никто не хочет ждать, когда зеленая трава пожухнет под осенними заморозками. Футбол возвращается, и это плохо, потому что режим оккупации никто еще полностью не снял, единого графика поэтапного выхода нет, эпидемия через месяц с небольшим не закончится, а футболисты и персонал — тоже люди.

Тем не менее исполком Российского футбольного союза единогласно решил, что первый после возобновления тур чемпионата премьер-лиги пройдет 21 июня, игры на Кубок возобновятся 24 июня, и месяца хватит, чтобы все завершилось в отведенные УЕФА сроки. Недовольным предварительно советовали прекратить разговоры, а после заседания иные мнения вовсе не учитываются как «неконсолидированные». Ключевое решение принято, за работу, товарищи.

Работы много. Справка из восьми «отрицательных» пунктов, каждый из которых ставит под сомнение единогласное решение, похоже, на заседании исполкома серьезно и не рассматривалась. Между тем, если к ней присмотреться внимательнее, то вообще можно схватиться за голову, признав с воодушевлением принятый документ исключительно протоколом о намерениях.

Очевидно, решение как-то согласовывалось с федеральными властями, но те сами не уверены в снятии принципиальных ограничений к определенному сроку. Если приоритет сказать «да» или «нет» остается за федеральными и региональными властями, то РФС и конкретным клубами придется сильно постараться, чтобы убедить их в полной безопасности планируемых мероприятий. Зацепка есть — все оставшиеся туры чемпионата и этапы Кубка РФ будут проходить без зрителей, матчи при соблюдении определенных правил не будут считаться массовыми мероприятиями, а коллективные и индивидуальные меры безопасности, в принципе, осуществимы. Но только в принципе — надо еще посмотреть, как будет работать выработанная система в бундеслиге, которая первой рискнула возобновить сезон.

И учесть при этом, что РФ — не Германия, футбол несовместим с понятием «социальная дистанция», а форс-мажор совсем не исключен.

А надо еще как-то вернуть в расположение клубов семь десятков иностранных игроков и тренеров, которым на время ограничений разрешили вернуться домой, успеть провести втягивающие тренировки, решить кучу медицинских вопросов, разобраться с контрактами, убедить в необходимости выходить на поле всех тех, кто не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.

Довольных много, недовольные есть и будут. Исполком решил, что рестарт возможет только в премьер-лиге. Сезон следующих по рангу дивизионов, ФНЛ и ПФЛ, решено считать завершенным — по положению команд на 17 марта. То есть здесь торжествует исключительно необходимость, а не спортивный принцип. Благодаря чему, как «Новая» и предполагала, в высший дивизион поднимутся «Ротор» и «Химки», а «Чертаново» и «Торпедо» при минимальном отставании от двух счастливцев (у «Чертаново» вообще равное с «Химками» количество очков) останутся ни с чем.

Если выходящие в элитный дивизион клубы не будут соответствовать лицензионным критериям, то первыми претендентами на их место станут по регламенту вылетающие из премьер-лиги 15-я и 16-я команды по итогам сезона. Логику подобного решения понять трудно.

Доигрывать сезон предполагается на домашних полях клубов, но тут тоже есть свое «но», услышанное уже в комментариях главы РФС Александра Дюкова. Из них следует, что решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе, и опять же от позиции региональных властей. С учетом того, что в столице обстановка остается наиболее сложной, а ограничения наиболее жесткие, то

вполне возможен вариант, при котором московским клубам получить зеленый свет будет труднее всех.

Глава РФС четко выразил свою позицию — если страна работает, то почему футбол должен отдыхать? «Возвращение футбола станет позитивным сигналом обществу о том, что мы возвращаемся к привычному образу жизни».

Намерения понятны. Насколько желаемое может стать действительным, узнаем скоро. И раньше, чем через месяц.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»