Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 мая 2020 года
18.05.2020, 3:38, Разное
Коронавирус в мире
Заболели – 4 667 232
Умерли – 312 822
Выздоровели – 1 758 259
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 4,66 миллиона человек. Число жертв COVID-19 превысило 312 тысяч.
В Италии, где до недавнего времени отмечалось рекордное число смертей от коронавируса, за последние сутки скончались 145 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. С 18 мая в стране открываюся кафе, бары и рестораны, разрешено свободное передвижение в границах одного региона.
Коронавирус в России
Заболели – 281 752
Умерли – 2 631
Выздоровели – 67 343
За истекшие сутки выявлено 9 709 случаев коронавируса в России. Согласно модели математического регулирования, представленной Уфимским авиационным университетом и Башкирским медицинским университетом, пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране был достигнут 8-9 мая, сообщает РБК. В те дни ежесуточно фиксировалось 10-11 тысяч новых случаев коронавируса в России.
Руководитель отделения в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что прежде остальных вакцину от коронавируса получат те, кто работает с большим количеством людей. В их числе – кассиры, волонтеры и водители такси, считает ученый.
В будущем прививку от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа, считает Зуев. Вирус будет посещать человечество дважды в год – весной и поздней осенью, сказал ученый в беседе с НСН.
Коронавирус в Москве
Заболели – 142 823
Умерли – 1 580
Выздоровели – 27 490
В Москве выявили 3855 случаев коронавируса, в области – 907. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал возобновление с 18 мая строек и работы промышленных предприятий. Первым делом откроются отрасли, где есть возможность ограничить близкий контакт между людьми.
Сколько заболевших коронавирусом
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква142 823
1 58027 490Россия281 7522 63167 343США1 507 77390 113339 232Весь мир4 667 757
312 822
1 758 259
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