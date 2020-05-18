Мнение: Американцы не останутся в Ираке и Сирии

18.05.2020, 3:20, Разное

Аятолла Хаменеи на связи в Твиттере:

"Американцы не останутся в Ираке и Сирии", они будут изгнаны".

Данная угроза, звучит не только на фоне традиционной борьбы в Ираке, где Иран продолжает давление на оставшиеся американские позиции в этой стране, но и в преддверии грядущего ирано-венесуэльского кризиса.

5 иранских танкеров сейчас идут через Средиземное море в Венесуэлу, полностью игнорируя американские угрозы и санкции. США уже передвинули в Карибское море несколько боевых кораблей.

Иран официально предупредил США, что попытки остановить иранские танкеры будут расцениваться как акт морского пиратства и США будут ждать тяжелые последствия.

В качестве примера, Иран приводит историю "танкерной войны" с Британией, из которой Иран вышел победителем, показав, что в ответ на захват иранских танкеров, он может захватывать британские танкеры, а также открыто угрожать уничтожением британским кораблям, если они попытаются мешать действиям КСИР.

Британцы в прошлом году позорно слились, показав, что понимают лишь язык силы. Иранцы тоже усвоили этот урок и теперь используют эти же аргументы в общении с Вашингтоном, который кроме языка силы ничего не понимает. Так что как иранские танкеры приблизятся к берегам Венесуэлы, нас с большой долей вероятности может ожидать новый международный кризис, так как если США ничего не сделают, это будет выглядеть как трусливый слив перед иранскими угрозами и второе подряд поражение на венесуэльском направлении, сразу после провалившегося военного переворота.

А если что-то сделают (начнут блокировать или захватывать иранские танкеры), то последствия этого произойдут уже не у берегов Венесуэлы, а в Персидском заливе, где Иран может как захватить/атаковать американские танкеры, так и нанести удар по американским базам. В общем, ждем развязки.

Относительно Ирака и Сирии, то в Сирии Иран в очередной раз подчеркнул, что существенных противоречий с Россией у Ирана там нет (российское посольство в Сирии также подтвердило, что критических разногласий с Ираном нет), но уходить из Сирии Иран совершенно не собирается, скорее наоборот, Асад как и ранее будет получать полную поддержку Тегерана. Как чуть ранее разъяснил глава "Хезбаллы" Насралла, удары Израиля и США по иранским прокси в Сирии не являются существенной помехой по текущему и перспективному развертыванию про-иранских сил в Сирии, которые как и российская группировка, находятся в Сирии на законных основаниях по приглашению правительства Асада. В рамках этого видения иранцы и будут продолжать свои операции (в районе Абу-Кемаля, несмотря на периодические авиаудары, деловито продолжают строительство военных объектов. Касательно вопроса вывода американских войск из Сирии, позиции России и Ирана полностью совпадают.

В Ираке же сейчас назначено новое правительство, которое является слабым уже со старта. Нынешний премьер-министр более удобен США, нежели предыдущий, но чтобы получить поддержку шиитских партий, ему пришлось не только согласовывать с ними кандидатуры в кабинет, но и брать обязательства по выполнению решений о выводе американских войск из страны, который США пытаются отсрочить, передав часть своих военных баз иракским военным.

Так как ситуация неустойчивая, в Ираке снова возобновились антиправительственные протесты, которые поддерживают США и Саудовская Аравия. Пока продолжаются протесты, у правительства Ирака меньше оснований давить на США и требовать немедленного ухода, как того хочет Тегеран и шиитский блок в Ираке. В целом, текущее правительство не выглядит долговечным и можно ожидать продолжения политического кризиса, где вопрос вывода американских войск будет оставаться одним из основных катализаторов политической нестабильности.