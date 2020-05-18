Мнение: Как искажают ради Карантина

18.05.2020, 3:18, Разное

(заметки Старого Пиарщика)

Вот, кстати, простой и наглядный практический пример того, как политический маркетинг заставляет СМИ в самом прямом смысле фальсифицировать так называемые “объективные данные” – причем, судя по всему, почти во всех странах одновременно.

Вот у нас эпидемия чудовищного ковида. На первых порах развития “эпидемии”, буквально в феврале-первой половине марта, в СМИ еще довольно часто журналисты цитировали выводы различных врачей и исследователей по первым результатам – о среднем возрасте умерших. Иногда данные передавали в качественном виде – что “жертвами эпидемии становятся в основном старики и старухи”, иногда – в количественном: “средний возраст умерших от коронавируса – 80-85 лет”.

Однако потом правительства разных стран начали склоняться к необходимости загнать население на карантины разной степени жесткости – и суть сообщений начала буквально на глазах меняться. Почему? Дело в том, что СМИ получили задание – не просто “информировать”, но – “разъяснять необходимость” (!) сидения на карантине. И тут сразу оказалось, что информация о том, что ковид поражает прежде всего стариков, да еще к тому же ОЧЕНЬ старых – задаче “разъяснить” отнюдь не способствует!

Наоборот: на публику эта информация производила, естественно, скорее расхолаживающее влияние – типа, “если новый грипп убивает только стариков – то пусть они и сидят в изоляции, берегут себя! А мы – ура! – айда всей толпой на шашлыки!!”

То есть – “контрпродуктивно”. Ну и СМИ начали разворачиваться на ходу: информация про “средний возраст умерших” практически исчезла из сообщений, а вместо них стало все больше иных – о том, что среди болеющих, и болеющих тяжело, “есть люди среднего возраста и даже молодые”. Что, в принципе, не ложь – даже если из 1000 умерло двое молодых – это ведь тоже “есть молодые”.

Дальше – еще больше: ЛЮБОЙ смерти хотя бы относительно молодого (до 60) человека от ковида в СМИ уделяется особое внимание, она подробно описывается и дублируется в разных СМИ. Акцент любых сообщений о ковиде не обходится без констатации – “да, и молодые болеют!” Буквально неделя-другая такого информационного давления – и нужный эффект достигнут: у публики полное впечатление, что страшный коронавирус вообще переключился на людей преимущественно молодых и среднего возраста.

Довольно примитивная манипуляция, хорошо заметная взгляду даже не очень опытного пиарщика. Я бы даже сказал – очень грубая, топорная работа. Поворот “все вдруг” произошел уж очень явно.

Они берут массой. Тотальным охватом. Итог – обыватели хавают.

А самое, увы, гнусное происходит прямо вот сейчас на наших глазах – тактика запугивания выходит на новые рубежи. ДЕТИ! Кто-то счел, что все-таки степень страха у обывателей недостаточна – опять же, из-за “недоработок” на первом этапе пропаганды эпидемии. Тогда ведь все время проскальзывала информация, что детям, дескать, ковид вообще не опасен, они, мол, переносят его не замечая.

Это “упущение” решили срочно “исправлять”. Происходит ведь недопустимое – мамаши, которых держат в четырех стенах, упорно рвутся со своими детьми гулять – а гулять ведь можно только с собаками! Мамаши страх потеряли – надо их пугнуть.

И пугнули. В США оперативно “обнаружили” у коронавируса новое, доселе за 3 месяца никем не виданное свойство – он поражает детей! Да-да! Губернатор Нью-Йорка уже подтвердил. Ковид вызывает у детей “синдром Кавасаки”, и они умирают в страшных мучениях!!

Все-таки удивительные скоты “работают по теме”. “Синдром Кавасаки”! Представляю рожу пиарщика, который полистал медицинскую Энциклопедию и предложил сей “креативный ход” – явно еще и учитывая давнишнюю неприязнь американцев к японцам и вообще “узкоглазым”. Тьфу… Ничего святого.