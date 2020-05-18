Личное: Идеальная домработница

18.05.2020, 3:15, Разное

На Танечку Брухунову снова обрушилась волна критики. Люди, в принципе, не любят проныр из народа.

Помните «Елену» Звягинцева? Вот таких Елен из народа, имя которым — легион, сам же народ и ненавидит. Ненавидит отчаянно, яростно, всей душой. Так ненавидеть можно лишь тёмную сторону самого себя. Сторону, которая на своём пути в дамки не гнушается ничем, включая член старого деда.



Фото: Соцсети

Уроженка Тулы Танечка — линялое лицо из толпы — вдруг стала жить красиво.

Дорогая одежда, путешествия, деньги — всё это не может не раздражают линялую бухгалтершу из Тулы или менеджерицу по продаже пластиковых окон из Воронежа. Раздражают Танечкины шляпки, кофты, платочки. Раздражает её недостаточная красивость и лёгкая полнота. Но больше всего людей раздражает Танечкина небрезгливость. Раздражает и возмущает. Они бы так не смогли, а потому — не в дамках, пусть и относительных.

На днях Танечка запилила в Инстаграм фоточки себя в платочке.



Фото: Соцсети

Баб порвало. «Старуха! Нет стиля!» — писали они, сидя в своих ипотеках.

Девки, ну как нет стиля? Нормально Танечка оделась: старательно, аккуратно, чистенько.

Всё было бы даже отлично, если бы в отчаянной попытке казаться принцессой или хотя бы леди, Танечка обратила внимание не только на платочек, но и на свой собственный пряник, и на манеру себя держать.

Пряник беспородный. Манера себя держать — тоже.

Старательно собирая внешний образ, Танечка забыла собрать себя изнутри. Столкнувшись с нападками хейтеров, Брухунова решила даже прикрыться покойной Грейс Келли.

Пожалуй, процитирую Танечку:

Её времена прошли, но стиль Грейс – вне времени. Господа “карантинные критики”, не позорьте себя и загляните в Vogue.

Танечка, ты не Грейс Келли и никогда ею не будешь несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки. Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский.

Нет, страшной я Танечку, в отличие от её хейтеров, не назову. Она — нормальная. Анфакбл, конечно, но не страшная. Приятная такая глазу душечка для дедушки, которому, если и есть нужда поковыряться в женской писе, то только пальцем.

Больше скажу: я бы с удовольствием взяла на работу женщину со внешностью Танечки. Смотришь на неё — и сразу мысль в голове: наверняка хорошо специи в шкафу организует. Всё в одинаковые баночки пересыпет, ярлыки наклеит, по алфавиту в ряд выстроит.

Опрятная, аккуратная, чистоплотная. Пряничек такой дотошный, деловитый. Все мои серые футболки постирает, погладит, и сложит при помощи уровнемера в идеально ровную стопку. Красотища!

Идеальная домработница — именно такое впечатление производит на меня Танечка.

Послушная. Перечить не будет.

Обратите внимание на то, как Танечка стоит: из кожи вон лезет, стараясь понравиться. Выспрашивает взглядом одобрение: «Хорошо ли вышло? Всё ли в порядке?»

В Брухуновой нет ни породы, ни внутреннего стержня, ни воспитания. Она — такая же девка из подворотни, как и все те, кто пишут ей сейчас гадости. И несмотря на свои вводные Танечка смогла обеспечить себе образ жизни, которому позавидует любая мещанка: сервиз в лучших традициях Яны Рудковской, платочек, как у Грейс Келли, пусть и добытый путём погружения пальчика старого дедушки — сами понимаете, куда.

И это бесит многих баб. Вас бы от дедушкиного пальчика в писе вырвало, а Танечка смогла.

Не завидуйте, короче!

Давайте лучше все вместе пожелаем Евгению Ваганычу крепкого здоровья и очень — ооочень! — долгих лет жизни!

Дедушка, живи до 100 лет!