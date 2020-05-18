 

Глава Минздрава США: мы не видим всплесков COVID-19 в открывающихся районах

18.05.2020, 3:02, Новости дня

Американские власти не наблюдают всплесков заболеваемости коронавирусом в тех местах, где происходит возобновление социально-экономической жизни, но видят их в некоторых местах, которые остаются закрытыми.

Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Алекс Азар.

«Мы видим, что в тех местах, которые открываются, не происходит всплеска заболеваемости. При этом мы по-прежнему видим всплески в некоторых районах, которые, фактически, близки к очень локализованным ситуациям», – сказал он, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

Азар заявил, что ответственность за принятие решения об открытии несут местные власти.

«Такие решения носят очень локализованный характер. Не должно быть единого подхода к открытию, но мы должны открываться, потому что это не вопрос, что важнее: здоровье или экономика? Это вопрос отношения здоровья и здравости», – сказал он, отметив, что задержки с открытием также чреваты серьезными последствиями для здравоохранения.

На просьбу прокомментировать фотографии из некоторых районов страны, на которых люди собираются у баров или просто скапливаются в одном месте, Азар назвал это издержками свободы.

«Думаю, в каждом конкретном примере, можно увидеть людей, которые поступают безответственно. Это часть свободы, которую мы имеем здесь, в Америке», – сказал Алекс Азар.



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