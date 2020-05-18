Эффективность масок для защиты от COVID-19 доказали на хомяках

18.05.2020, 2:53, Новости дня

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, пишет газета South China Morning Post.

В эксперименте микробиологов университета участвовало 52 хомяка, для которых соорудили специальную конструкцию. В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в каждую из клеток они поместили одного хомяка с коронавирусом, а с другой – по три здоровых. Между клетками установили масочную перегородку и вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и «распространять» вирус от больного грызуна – здоровым, передает РИА «Новости».

Исследование проводилось по трем сценариям: «масочный барьер» ставился у клеток с зараженными хомяками, у клеток со здоровыми хомяками, и вовсе не ставился. Спустя неделю у 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, подтвердили коронавирус. При этом в случаях, когда у клеток с вирус-положительными грызунами были установлены маски, только два хомяка из 12 в противоположной клетке заболели.

Когда в ходе эксперимента перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12.

В результате исследования также выяснилось, что у хомяков, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.

По словам микробиолога и специалиста по инфекционным заболеваниям Юэна Кхуок-юна, эксперимент с хомяками ясно показал, что если зараженные хомяки, или люди, особенно бессимптомные, надевают маски, то они фактически уберегают других людей от заражения.

Согласно подсчетам ученых, передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – «особенно, когда в масках зараженные люди».

«Знаю, что носить маски в летнее время будет трудно. Мой вам совет, особенно когда вы в помещении или в закрытом пространстве, где воздух свободно не циркулирует, в людных местах или в общественном транспорте, обязательно носите маску», – добавил специалист.

Ранее в ВОЗ сообщали, что использованные медицинские маски можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.