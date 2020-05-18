 

День Победы состоялся, несмотря на самоизоляцию

18.05.2020, 2:44, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги участия россиян в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Юбилей отмечался в непростых условиях эпидемии коронавируса и массовой самоизоляции. Однако праздник состоялся.

Так, 51% опрошенных и членов их семей принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы. Но много было и более активных. 26% россиян оформили окна жилых домов рисунками о Победе со словами благодарности — акция "Окна Победы". 24% поддержали идею "Свет Победы", когда в память о погибших вечером зажглись фонарики и свечи. 24% вывесили российский флаг с Георгиевской ленточной в окнах и на балконах. 21% сообщил, что исполнил песню "День Победы". 19% опрошенных вышли с портретами родственников-фронтовиков на балкон в рамках акции "Бессмертный полк". К поздравлениям ветеранов во дворах присоединились 10%. Еще 3% россиян приняли участие в акции "Мечты победителей".

Почти две трети опрошенных признались, что "праздничные мероприятия этого года привели к появлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа".

Да, 9 Мая уже позади, но год 75-летия Победы продолжается. Когда эпидемия попустит, то будут и грандиозный военный парад, и массовое шествие "Бессмертного полка". Очень надеемся на это и ждем.

Текст:

"Вести недели"



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