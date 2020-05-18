 

Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля

18.05.2020, 2:44, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже в Лондоне поднялась на 1,6% — до 33,02 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти находилась выше 33 долларов за баррель 13 апреля 2020 года.

Стоимость нефти американской марки WTI поднялась на 1,76% — до 30,04 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Сланцевый сектор США по-прежнему в нефтяном кризисе. За неделю количество буровых установок, добывающих нефть, сократилось еще на 34 – до 258 штук – это минимальное значение с 2009 года.

Стоимость российской нефти Urals исторически определялась как цена барреля нефти Brent, но немного дешевле, поскольку российская нефть является более тяжелой и имеет более высокое содержание серы.

В начале апреля 2020 года российская нефть подешевела до 10 долларов за баррель, следуя за общим падением цен на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса. В том же месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок.

Средняя цена Urals в апреле 2020 года составляла 18,22 доллара за баррель, что практически в четыре раза ниже, чем в апреле 2019 года (71,54 доллара за баррель).



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