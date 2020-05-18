Трусова ответила на травлю из-за бегства от Тутберидзе

18.05.2020, 2:20, Разное

По словам спортсменки, смена тренера – ответственный шаг. Она отметила, что только в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов и даже обвинений и оскорблений.

По словам юной фигуристки, в других странах смена тренеров проходит более спокойно. По мнению Александры Трусовой, подобная реакция связана с любовью российских болельщиков к фигурному катанию.

Переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко состоялся 6 мая. Известие вызвало большой резонанс. Некоторые специалисты считают, что олимпийский чемпион переманил юную спортсменку.

В ответ Плющенко сообщил, что подобные заявление недопустимы, и на скандалах он не пиарится.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 4 Май 2019 в 3:50 PDT

В группе Этери Тутберидзе шаг фигуристки посчитали предательством.

Как писали “Дни.ру”, вслед за Александрой Трусовой к Евгению Плющенко перешла ее коллега по льду Вероника Жилина. Позже стало известно об уходе от наставницы Егора Рухина.

Александра Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.