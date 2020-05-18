Ученые рассказали, какие продукты вызывают проблемы с кишечником

18.05.2020, 2:18, Новости дня

Американским ученым удалось определить список конкретных продуктов, вызывающих проблемы с кишечником.

Во время нового исследования специалисты проанализировали данные ежегодного Национального обследования состояния здоровья. Результаты анализа указали на то, что у человека могут возникнуть проблемы с кишечником, если он отдает предпочтение сыру, картошке фри, печенью, энергетическим или сильногазированным напиткам. В этом случае, проблемы с кишечником будут вызваны воспалительными процессами, которые происходят внутри него.

По словам экспертов, употребление подобных продуктов может стать причиной возникновения колита и болезни Крона. Для этих заболеваний характерно воспаление всех слоев стенок кишечника. Чтобы проблем с кишечником не возникало, специалисты рекомендуют есть больше полезной пищи.