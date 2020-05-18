Новый эксперимент позволит ученым лучше понимать работу прототипа нейтронного источника

18.05.2020, 2:18, Новости дня

Ученые занимаются реализацией проекта, который посвящен исследованию физики удержания энергичных ионов в открытой магнитной ловушке.

Основной целью работы специалистов является демонстрация нового способа измерения распределения ионов по скоростям благодаря зондированию плазмы мощным микроволновым излучением. По словам ученых, в будущем новый метод диагностики можно будет применить для физических исследований, которые направлены на достижение предельных параметров высокотемпературной плазмы, важных для термоядерных приложений.

На данном этапе ученым удалось провести теоретический анализ, а также воспроизвести будущий эксперимент в компьютерной модели.