Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80

18.05.2020, 2:18, Новости дня

Специалисты канадской компании Inkas продемонстрировали редкую версию премиальной японской модели Infiniti QX80.

Предложенный экземпляр кроссовера отличается от оригинального исполнения прочным бронированным кузовом. С учетом полученных доработок теперь автомобиль сможет выдерживать попадание автоматных очередей калибра 7,62 мм. Кроме того, даже ручные гранаты не станут причиной для разрушения автомобиля. Повысить степень надежности смогли в отношении блока управления и аккумуляторного отсека кроссовера Infiniti QX80.

Следует выделить, что новинка получила прочные петли и тормоза. Под капотом данного автомобиля применяется 5,6-литровый двигатель на 400 л.с. мощности. Новинка имеет автоматическую трансмиссию. Цена бронированного Infiniti QX80 пока не раскрыта.