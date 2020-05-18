«АвтоВАЗ» возобновил производство после трехнедельного перерыва

18.05.2020, 2:16, Новости дня

С понедельника, 18 мая, «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после трехнедельного перерыва, сообщил официальный представитель компании. Кроме того, возобновлено производство на заводе Nissan в Петербурге.

Президент компании Ив Каракатзанис ранее отмечал, что продажи «АвтоВАЗа» на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю, передает ТАСС.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автопроизводителя в апреле упали в 3,2 раза в годовом выражении – до 10 тыс. 055 машин (учитывались Lada и Niva).

Кроме того, автозавод Nissan в Санкт-Петербурге возобновил работу с 18 мая в две смены после полуторамесячного простоя. Представитель компании отметил, что на предприятии внедрены дополнительные меры борьбы с распространением вирусной инфекции: усилен медицинский контроль, проводится контроль температуры тела всех сотрудников, нанесена специальная разметка для сохранения социальной дистанции, проводится дополнительная дезинфицирующая обработка помещений. Всех сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Большинство сотрудников офиса перевели на дистанционную работу, добавили в компании.

Напомним, продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля 2020 года составили 10 тыс. автомобилей – более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года.