Коронавирус выявлен у 4,7 млн человек по всему миру

18.05.2020, 2:08, Новости дня

Число случаев коронавируса нового типа в мире превысило 4,7 млн, свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, анализирующего данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Число выявленных случаев заражения в мире составляет 4 млн 702 тыс. 603, передает РИА «Новости».

Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 млн человек. Число летальных исходов составляет 314 тыс. 476 человек по всему миру.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели. В РФ проведено свыше 6,9 млн тестов на коронавирус.