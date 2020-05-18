 

В Черновицкой области за день от COVID-19 умерли пять человек

18.05.2020, 1:50, Новости дня

В Черновицкой области за день от коронавирусной инфекции скончались пять человек. Об этом вечером 17 мая сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

“26 человек сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Но это еще не победа. Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли”, – написал он.

По его данным, 17 мая в области официально подтвердили еще 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их число достигло 2713.

26 осіб сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Але це ще не перемога….

Posted by Сергій Осачук on Pühapäev, 17. mai 2020

В Украине на утро 17 мая коронавирус был подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.

Черновицкая область является лидером по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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