В Канаде разбился самолет королевских ВВС

18.05.2020, 1:50, Новости дня

17 мая в районе канадского города Камлупс (Британская Колумбия) разбился самолет пилотажной группы The Snowbirds королевских военно-воздушных сил Канады. Об этом сообщили в Twitter ВВС.

“Самолет канадских вооруженных сил Snowbirds потерпел крушение в районе Камлупса, Британская Колумбия. Нашим приоритетом в настоящее время является определение статуса нашего личного состава и вспомогательного персонала”, – сказано в твите.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available.

— Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 17, 2020

Момент падения попал на видео очевидцев. На ролике видно, что самолет сорвался вниз, а перед падением из него катапультировались как минимум один человек.

Crash video Kamloops #Snowbird pic.twitter.com/5CRcmkvyod

— #SpeakingMoistly Rick Calgary (@CalgaryBornBred) May 17, 2020

Местная жительница Дана Хингс рассказала Global News, что видела погибшую женщину и катапультировавшегося пилота самолета, который опустился на крышу дома.

Другой местный житель отметил, что самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома.