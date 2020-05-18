 

В США во время поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек

18.05.2020, 1:50, Новости дня

16 мая в американском городе Богалуса (штат Луизиана) произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время импровизированной поминального мероприятия по случаю обнаружения тела погибшего местного жителя. Доминик Джеймс пропал без вести 2 мая и был найден полицейскими 8 мая в машине в лесу мертвым.

Офицер полиции Богалуса Трой Тервалон рассказал агентству, что люди поминали Джеймса на пустыре, а стрельбу открыли из проезжавшей мимо машины. По словам стража порядка, очевидцы не смогли подробно описать стрелявших.

Один из 13 раненых находится в критическом состоянии.

Всего в поминальном мероприятии участвовали около 150 человек, которые были преимущественно друзьями погибшего.

Причину стрельбы в полиции не назвали.

Тервалон объяснил, что смерть Джеймса расследуется как убийство. Подробностей расследования он не раскрыл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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