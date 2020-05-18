Демократы расследуют увольнение Трампом генерального инспектора Госдепартамента

18.05.2020, 1:45, Новости дня

Законодатели-демократы начинают расследование обстоятельств увольнения президентом Дональдом Трампом генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика.

Трамп уволил Линика вечером в пятницу. По некоторым сообщениям, с такой просьбой к президенту обратился госсекретарь Майк Помпео после того, как генеральный инспектор начал расследование предполагаемого привлечения сотрудника Госдепартамента к выполнению личных поручений Помпео и его жены Сьюзан.

Стив Линик (архивное фото)

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, заявила, что увольнение Линика стало «неблаговидным» решением. По ее словам, речь идет об устранении человека, в обязанности которого входит «прекращение растрат, мошенничества, злоупотреблений и других нарушений».

«Итак, что же мы снова видим, – сказала Пелоси. – Президент имеет право уволить любого федерального служащего. Но дело в том, что если это выглядит местью за то, что делает генеральный инспектор, это может быть незаконным».

Нэнси Пелоси (архивное фото)

Еще два законодателя-демократа, сенатор Боб Менендес и конгрессмен Элиот Энгел, в совместном письме Белому дому отметили, что «имеющиеся сообщения указывают на то, что госсекретарь Помпео лично рекомендовал уволить Линика».

«Насколько мы понимаем, он пошел на это из-за того, что генеральный инспектор открыл расследование в отношении самого госсекретаря Помпео», – пишут законодатели.

«Подобное действие может быть незаконным актом возмездия», – заявили Менендес, старший демократ в комитете Сената по международным отношениям, и Энгел – председатель аналогичного комитета Палаты представителей.

Влиятельные республиканцы выступили в защиту Трампа.

Советник президента Питер Наварро, выступая на канале АВС, заявил, что он поддерживает любые кадровые решения президента.

«Многие люди в бюрократической системе считают, что у них есть избранный президент, но это не Дональд Трамп, – сказал Наварро. – Кроме того, у нас огромная проблема с тем, что некоторые называют “глубинным государством”. Так что я не оплакиваю потерю».

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил телеканалу CNN, что, по его мнению, «не все генеральные инспекторы созданы равными», и отметил, что они «работают на службе у президента».

Менендес и Энгел попросили Белый дом передать все документы, относящиеся к увольнению Линика, в их комитеты.

Линик был назначен генеральным инспектором при администрации Барака Обамы – демократа, которого Трамп часто критиковал.