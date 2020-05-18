У службы иммиграции США возникли проблемы с деньгами из-за спада спроса на грин-карты

18.05.2020, 1:30, Новости дня

Служба по вопросам гражданства и иммиграции (CIS) при министерстве внутренней безопасности (МВБ) США запросила дополнительно 1,2 млрд долларов из-за недофинансирования, образовавшегося в результате падения спроса на получение американских гражданства и вида на жительство (грин-карты), пишет The New York Times.

Представитель службы сообщил изданию, что из-за пандемии коронавируса «выручка CIS США существенно снизилась». По его оценке, выручка этого ведомства, которое предоставляет гражданство США и грин-карты, может сократиться более чем на 60% к завершению нынешнего финансового года 30 сентября, передает ТАСС.

Без дополнительных ассигнований, которые должен одобрить Конгресс США, служба не сможет функционировать в штатном режиме в ближайшие месяцы, предупреждает издание. Отмечается, что служба планирует увеличить сборы за свои услуги на 10%.

Газета обращает внимание, что прежде CIS США обеспечивала большую часть расходов на свое содержание за счет сборов за свои услуги. Так, в прошлом году служба собрала 4,8 млрд долларов, на 97% самостоятельно обеспечив свой бюджет.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в апреле приостановила на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Трамп обещал, что соответствующий указ коснется только тех, кто претендует на постоянное жительство, но не тех, кто въезжает в страну временно.