Трамп рассчитывает на отвлекающий маневр и намерен “построить страну”

18.05.2020, 1:23, Новости дня

12 мая пришло сообщение о том, что ранее выданный прогноз по смертности от коронавируса увеличен в США до 147 тысяч. Именно такое число погибших к началу августа ожидает директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри.

"Мы спешим смягчить социальное дистанцирование. Люди воспринимают это определенным образом и выходят на улицу. Я считаю, что показатели смертности от COVID-19 будут возрастать, если люди не начнут вести себя осторожнее и носить маски", — сообщил Мурри.

По его словам, 147 тысяч американцев умрут от коронавируса к началу августа. 147 тысяч — это чуть больше половины официальных боевых потерь Америки во Второй мировой войне. Тогда США потеряли 291,5 тысячи. Но это за несколько лет. А тут за неполных полгода — почти 150 тысяч. Это означает, что как минимум за последние сто лет США не несли столь стремительных потерь. Да еще на своей территории.

В этих условиях президент Трамп предпочитает не концентрироваться на проблеме, а рассчитывает на отвлекающий маневр.

"Так или иначе, а больших побед нет. Но я скажу вам, где есть большая победа. Мы намерены построить страну. Я уже сделал это однажды, два месяца назад у нас была лучшая экономика за мировую историю. Но мы сделаем это снова. И мы уже начинаем. Это произойдет довольно быстро", — заверил Дональд Трамп.

Если США еще два месяца назад были лучшей экономикой в мировой истории, то почему тогда худший в мире результат показывает система американского здравоохранения? Почему уже в мае число погибших в Штатах от коронавируса вдвое превысит десятилетние потери войны во Вьетнаме? Почему такие небывалые человеческие жертвы в мирное время считаются приемлемыми? На какой морали Трамп намерен "строить страну"? Экономика она вообще для кого, если человеческая жизнь так обесценена?

Вот сколь скептичен экс-стратег Республиканской партии США, а ныне – диссидент в ней Рик Уилсон: "Они очень утилитарно решили, что политический ущерб от краха экономики будет серьезнее, чем политический ущерб от роста смертности среди американцев в июнь месяце еще на 90 000 человек. Мы стали свидетелями отвратительной политики прагматизма в действии. Ее авторы готовы променять жизни людей на индекс Dow Jones".

Понятно, что для того чтобы проводить такую политику, Трампу нужно снять с себя ответственность за жертвы. Он предпочел поступить просто — свалить все на Китай. Мол, вирус китайский, а КНР мы отомстим, как только вновь окрепнем. Дайте срок. То есть новый президентский срок на выборах в ноябре.

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"Вести недели"