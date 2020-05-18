“Это не шуточки”: осквернителей “Бессмертного полка” требуют покарать

18.05.2020, 1:23, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

К сожалению, нашлись и те, кому очень хотелось светлый юбилей Победы отравить, дискредитировать даже такое, казалось бы, святое дело, как "Бессмертный полк" — образное шествие наших родных, тех, кому мы обязаны самой жизнью, страной, всем.

"Вести недели" уже рассказывали, как неизвестные пытались через Интернет "просунуть" в колонну "Бессмертного полка" этого года фотографии фашистских военных преступников: повешенного по приговору суда за предательство генерала Власова, рейхсфюрера СС Гиммлера и даже самого Гитлера.

Провокация вскрылась. Следственный комитет РФ обнародовал имена четырех подозреваемых, по которым возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма (часть 1-я, статьи 354.1 Уголовного кодекса России). В их отношении проводятся следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и допросы. Так кто эти моральные уроды, которые решили поиздеваться над памятью павших в борьбе с фашизмом?

Евгений Решетнев

По улице Тверская, которая сегодня полупустая, каждый год 9 мая идут десятки тысяч людей, несут в руках портреты павших бойцов красноармейцев. Сложно представить себе, что в эти ряды мог бы затесаться человек с портретом нацистского преступника. К сожалению, в Интернете это возможно, потому что Интернет дает иллюзию безопасности. Безопасности мнимой, как выяснилось.

Их реальные адреса установили по IP-адресам, с которых они отправляли на сайт "Бессмертного полка" фотографии нацистов. Встречающий оперативников с голым торсом Вячеслав Круглов из Ульяновска накануне праздника решил загрузить на портал с героями войны фотографию Адольфа Гитлера. В смартфоне Вячеслава обнаруживается сохраненная страница шествия, а на его собственной страничке в соцсети — кочующая по Интернету цитата "Никто не запомнит меня за мои мысли". От этих мыслей, в которые как-то не хочется погружаться, Вячеслав опять перешел к действиям. Между тем судимость за призывы к экстремизму у него уже имеется.

В День Победы это повторялось снова и снова. Модераторы пресекали провокации, которых было порядка 20 тысяч. Конечно, в трехмиллионном онлайн-шествии — это капля в море, но команду сайта не готовили к массированной атаке. Ресурсы банков и госструктур не всегда удается защитить, а здесь чисто гуманитарный проект. В "Бессмертный полк" пытались внедрить нацистских вождей — от Гитлера, Гиммлера, Геббельса до их пособников и современных неонацистов, которых маскировали с помощью Photoshop под красноармейцев.

"Безусловно, выявится и какая-то проплаченная история. Даже если экстраполировать на тему хакерских атак, которые были утром накануне 9 мая, там явно была тема спланированная Уже сейчас понятно: 64% — это была Европа, где-то 20% — Северная Америка, 3% — Азия и какое-то количество из России", — рассказала Елена Цунаева, председатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

Целью хакерских DOS-атак с иностранных IP-адресов было обрушение сайта, чтобы он просто завис. "Заброска" нацистов в ряды героев преследовала другие задачи, наверное, не всегда осмысленные теми, кто в этом оказался замешан.

Студентка из Рязани отправила на портал "Бессмертного полка" фото молодого Гитлера. А потом, одумавшись, пыталась все отменить, писала модераторам на почту. Единственный, кстати, случай, когда кто-то решился на это.

У следствия есть основания полагать, что многим молодым людям кто-то именно предложил поглумиться над памятью о войне и что в социальных сетях на это подбивали целенаправленно.

Денис Воронцов из Волгограда использовал для своей выходки фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера. На странице в соцсети Воронцов своим родным городом назвал Киев, а в качестве взглядов, которых придерживается, указал запросто нацизм.

Пермяк Даниил Симонов в один ряд с проливавшими кровь солдатами и офицерами поставил перешедшего на строну фашистской Германии генерала. У Симонова изъяли системный блок компьютера, несколько ноутбуков, а стены в квартире обследовали при помощи металлоискателя.

Из квартиры самарца Андрея Шабанова тоже забирают компьютеры, флешки и его самого для допроса в следственном отделе, где он подробно все рассказал. Любопытны взгляды Шабанова на жизнь, изложенные им самим. Он, оказывается, — сторонник Либертарианской партии и атеист, вдохновляющийся Соединенными Штатами Америки.

Следователи установили и нескольких несовершеннолетних, внесших свою скромную лепту в провокацию. Студент-первокурсник из Екатеринбурга, загрузивший на портал фото Йозефа Геббельса и школьник из Чебоксар со снимком все того же предателя Власова. Один — сторонник неонациста Марцинкевича, другой судя, по подпискам в соцсетях, — Алексея Навального. С этим именем опосредованно связаны еще как минимум трое задержанных. Возможно, это просто совпадение, но: Даниил Симонов из Перми — активист штаба Навального в своем городе. Денис Воронцов и Вячеслав Круглов состоят в региональных группах амбициозного деятеля в соцсети. Наконец, установлены личности и тех, кто участвовал в провокации из-за рубежа: Финляндии, Германии, Украины.

Окажут ли содействие в деле борьбы с реабилитацией нацизма российским следователям их иностранные коллеги, вопрос риторический, если иметь в виду определенные государства. В отношении граждан РФ решение, естественно, примет суд.

"За такое надо карать. Это не шуточки с мультипликационными героями. Кстати, их тоже хватило в анкетах, которые прислали для включения в шествие. Мы тоже все блокировали. Это не просто какие-то веселые картинки. Это самое настоящее преступление в моем понимании. Попытаться разместить рядом с портретом павших и чудом выживших вот эту всю нацистскую нечисть", — возмущен Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

По свежему опросу ВЦИОМ, 83% восприняли провокации на сайте "Бессмертного полка" как оскорбление памяти советских солдат, кощунство, насмешку, акт вандализма. Лишь 7% опрошенных расценили это как неудачную шутку. При этом большинство высказалось за уголовное преследование и даже лишение гражданства, чего, впрочем, Уголовный кодекс не предусматривает.

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"Вести недели"