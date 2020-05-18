 

Балтийскому флоту исполнилось 317 лет

18.05.2020, 1:23, Новости дня

Сегодня день Балтийского флота. Старейшему флоту страны исполняется 317 лет. Этот праздник уходит корнями в XVIII век.

Балтийский флот — старейший флот России, созданный Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем его рождения считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день Именно тогда гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля.

В настоящее время Балтийский флот располагает надводными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны, мощной сухопутной составляющей, а также частями материально-технического обеспечения.

В конце прошлого года морскую компоненту флота пополнили носитель высокоточного ракетного оружия МРК "Советск" и большой гидрографический катер "Александр Евланов". В ближайшее время ожидается поступление новейшего малого ракетного корабля проекта "Каракурт", вооруженного "Калибрами", сообщили в пресс-службе флота.

До конца года запланировано провести свыше 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов.



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