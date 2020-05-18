«Великое переселение» отменить нельзя

18.05.2020, 1:05, Разное

Европейцы хотят в летний отпуск и готовы рискнуть, открыв границы.

Не только давление туристического и транспортного лобби, которое жалуется на колоссальные потери, заставило правительства стран Европейского союза дружно заговорить о выходе из карантинной изоляции и открытии границ. Сразу оговариваюсь, что речь пока не идет об открытии ЕС внешнему миру, в том числе туристам из России.

Сотни млн людей после двух с лишним месяцев домашнего крепостного права мечтают вырваться к морю или в горы, побродить по средневековым городкам, посидеть в колоритных ресторанчиках, расслабиться на экологических фермах.

267 млн жителей ЕС (62% населения) совершают в год как минимум одну поездку в отпуск. Летом на дорогах, ведущих с севера на юг и обратно, наблюдается явление, которое в транзитных Франции и Швейцарии называют «переселением народов».

Свободу передвижения граждане ЕС считают одним из самых дорогих прав, частью европейских ценностей, а шенгенское пространство — своим величайшим достижением. Затянувшееся лишение этой свободы вызывает социальную напряженность, которая может поспорить со смертельной болезнью.

В прошлую среду Еврокомиссия представила принципы и рекомендации, которые помогут государствам-членам скоординированным образом восстановить свободное передвижение через внутренние границы ЕС, оживить туристическую отрасль и транспорт, замороженные кризисом COVID-19.

Вопрос о летних отпусках невозможно решить правительствам стран ЕС по отдельности. На французских автострадах летом с местными соседствуют машины с голландскими, датскими, бельгийскими, польскими, немецкими и прочими разнообразными номерами. На равных с французами они едут в тепло Испании и Италии. Для всех них ЕС — один большой дом.

Но каждая страна суверенна, и никто, кроме нее самой, не может постановить, носить ли людям маски и в каких случаях, вводить карантин или только минимальные ограничения, открывать свои границы или нет. «Союзный центр» в Брюсселе не имеет таких полномочий и ведает только тем, что страны ему поручили.

Работники индустрии туризма вышли на демонстрацию, требуя материальной поддержки от государства. Берлин, 13 мая 2020 года. Фото: Reuters

Смысл рекомендаций Еврокомиссии, которые государства должны рассматривать как рамки или ориентир для собственных решений, состоит в том, чтобы общие ограничения свободы передвижения заменить более конкретными целевыми, адресными мерами профилактики.

«Постепенное возвращение возможности путешествовать, заниматься туризмом, видеться с родными и друзьями будет для жителей ясным сигналом о том, что их огромные жертвы не были напрасными, — сказала на пресс-конференции комиссар ЕС по здравоохранению киприотка Стелла Кириакидес. — Пока у нас нет вакцины, вирус останется с нами, как и риск заражения.

С миллионом выявленных случаев COVID-19 мы не можем себе позволить ослабить бдительность. Просто надо научиться безопасно путешествовать в этой новой нормальности».

Страны ЕС (правда, не все) не только восстановили паспортный контроль на границах, которого не должно быть между участниками Шенгенской конвенции, но и вовсе закрыли их.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. Фото: ЕРА

Это произошло исключительно из-за эпидемии, а не по политическим или экономическим причинам. Люди спонтанно обособились не из неприязни к другим, а в страхе перед вирусом, о котором очень мало знали и против которого нет ни вакцины, ни действенного лекарства.

У государств нет желания сохранять пограничный контроль дольше, чем необходимо. Но страны и даже их регионы находятся на разных уровнях по эпидемиологической обстановке, принятым санитарным мерам, потенциалу здравоохранения.

Брюссель предлагает членам ЕС скоординированный подход из трех этапов. Сейчас — нулевой этап, обозначила точку отсчета комиссар ЕС по внутренним делам шведка Илва Йоханссон. Границы закрыты, необязательные поездки запрещены, транспорт стоит. Но скоро начнется первый этап.

Страны ЕС должны постепенно снимать ограничения на поездки и пограничный контроль. Идеально было бы на всей территории ЕС, но если это не получится сразу, то сначала между регионами и странами со схожей эпидемиологической ситуацией. Не обязательно открывать госграницу на всей протяженности, некоторые участки, в зависимости от состояния сопредельного региона, могут оставаться временно закрытыми.

На втором этапе открываются все внутрисоюзные границы и снимаются все ограничения на поездки. Разумеется, на границах стран ЕС, не входящих в шенгенское пространство, останется паспортный контроль. Сроки этапов не могут быть назначены заранее. Как пойдет.

«Мы руководствовались не только экономической и социальной ценой пограничного контроля, но и базовой человеческой потребностью видеть тех, кто нам дорог», — сказала Йоханссон, заметив, что люди по разные стороны границ, надолго разлученные с родными и близкими, смогут снова встречаться.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Фото: ЕРА

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес не рассматривает пограничный контроль как противовирусный барьер.

В некоторых странах при въезде измеряют температуру, отмечает она. Но специалисты Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) не нашли достаточных оснований считать это эффективной мерой.

Контролеры лишь убеждаются, что на данный момент у переходящего границу человека нет температуры.

Нет достаточных научных подтверждений и в пользу «иммунного паспорта» по результатам серологического анализа на антитела.

Но каждая страна вольна решать, какие меры контроля вводить на своих границах.

«Мы предлагаем, — и я отстаиваю эту идею, — поэтапный и координированный подход, при котором начинают открывать границы между регионами и странами с достаточно схожей эпидемиологической обстановкой. В этом случае уровень передачи инфекции будет низким», — говорит комиссар.

Такой же подход у нее к карантину для приезжих. Вводить карантин — суверенное право государства, которое действует по обстоятельствам и несет ответственность. Но если в двух странах схожая эпидемиологическая обстановка, схожие санитарные меры, налажено отслеживание контактов, то нет необходимости сажать всех приезжих на карантин.

Важны наличие этого набора критериев и хороший обмен информацией. Франция, например, введя обязательный каратин для прибывающих в страну, сразу же освободила от него тех, кто прибыл из стран Шенгена.

Кириакидес перечислила критерии для возобновления поездок, установленные Еврокомиссией совместно с ECDC.

В регионах и странах, желающих открыться для туризма и путешествий, статистические показатели по заражению коронавирусом должны не только значительно снизиться, но и стабилизироваться. Эти регионы и страны должны иметь достаточный потенциал систем здравоохранения (больниц и отделений интенсивной терапии, медперсонала, защитных средств) на случай вспышек заболевания.

Медпомощь должна быть гарантирована всем, включая приезжих из других стран союза.

Государства — члены ЕС должны следить за динамикой распространения вируса, наладить отслеживание контактов, а также предоставлять всю полноту информации о мерах, принимаемых на местах и правилах индивидуальной предосторожности. Ведь главное в этом деле — взаимное доверие.

Отдыхающие на французском курорте Ла Боль, 13 мая 2020 года. Фото: Reuters

Еврокомиссия надеется, что страны ЕС будут руководствоваться ее принципами и рекомендациями, что позволит людям без большего, чем дома, риска жить за границей в отелях, кемпингах, гостевых домах bed-and-breakfast («постель и завтрак») и прочих заведениях для отдыха, питаться в ресторанах, отдыхать в барах и кафе, ходить на пляжи.

Главные условия для любых перемещений — социальное дистанцирование, к которому европейцы уже успели привыкнуть, соблюдение правил личной гигиены, маски, где они требуются, а дальше — надежда на готовность местных систем здравоохранения. По принципу житель ЕС в любой стране ЕС — у себя дома.

Отдельная тема — рекомендации по транспорту, который изложила профильный комиссар ЕС румынка Адина Валеан. Они сводятся к ограничению контактов между пассажирами и транспортными работниками и самими пассажирами.

Рекомендуется продавать билеты и проверять проездные документы онлайн, уменьшить наполнение поездов, самолетов, паромов и автобусов, а также отказаться от еды и напитков на борту.

Полупустые самолеты Еврокомиссия не рекомендует из-за запретительной цены на билеты. Авиакомпании и без того придумали достаточно технических средств санитарной безопасности.

Отдельная тема — финансовая поддержка туристической и транспортной отраслей. Миллиарды евро из средств налогоплательщиков обещаны авиакомпаниям, чей флот парализован с начала пандемии. Разгорается скандальный спор, почему авиагигантам дано преимущество перед пассажирами, которые потратились на билеты.

Законодательство ЕС дает право требовать вернуть деньги за отмененные рейсы. Туроператоры и авиакомании просят временно отменить это право и компенсировать пассажирам их расходы только ваучерами. Брюссель не хочет менять законы даже по форсмажорным обстоятельствам. Предлагается придумать ваучеры, которые бы были более привлекательными, чем «кэш».

Малому и среднему бизнесу, 100 тысяч предприятий которого составляют основу туристической и ресторанно-гостиничной индустрии ЕС, Еврокомиссия обещала восемь млрд евро льготными кредитами Европейского инвестиционного банка.

Рекомендации Брюсселя — «на столе». Государства — члены ЕС, скорее всего, ими воспользуются. А пока есть реальность, по-разному сложившаяся в странах Союза за время кризиса.

Обычно в Испанию из Брюсселя я езжу одним из двух маршрутов: через Страсбург, Лион и Авиньон либо через Парижский регион и Клермон-Ферран. Оба ведут сейчас через самые опасные с точки зрения эпидемии районы Франции. Испания только начала выход из режима санитарной изоляции. Ни Мадрида, ни Барселоны процесс пока не касается. И в любом случае, въехав в Испанию, я автоматически буду отправлен на две недели в карантин.

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Выходить в маске только за продуктами и за неотложной медицинской помощью. По возращении в Бельгию мне предстоит опять двухнедельный домашний карантин.

Вот и подумаешь, а нужен мне такой отпуск? То же самое, если бы я жил в Великобритании.

Остается надеяться, что дело движется в лучшую сторону. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер объявил об облегченном режиме пограничных переходов с Австрией, Данией, Францией, Люксембургом и Швейцарией. Там отныне только выборочный контроль. «Мы, — обещал он, — поставили ясную цель с середины июня снова свободно путешествовать по Европе».

В ответ на мой вопрос об открытии ЕС для поездок из РФ комиссар Йоханссон повторила мантру о «поэтапном подходе». Сначала каждая страна ЕС принимает решение об открытии своих границ, затем вместе принимается решение о внутренних границах Евросоюза, и только в третью очередь в ЕС будут думать том, как открывать внешние границы.

«Пока мы не обсуждали этого, и на сегодняшний день нет рекомендаций на этот счет», — сказала шведка.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе