Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

18.05.2020, 0:56, Новости дня

Французский автогигант Renault ранее сообщил о планах сократить расходы, из-за чего принято решение о завершении выпуска минивэна Espace.

Напомним, осенью прошлого года выпустили пятую генерацию автомобиля, тогда как уже на следующий год планировалось показать очередную новинку. Однако теперь сообщается, что данным планам не суждено сбыться, а потому линейка минивэнов окончательно будет закрыта. Вместе с тем причина такого решения состоит в недостаточном спросе и низких продажах.

За минувший год количество сделок снизилось на 18% процентов по сравнению с результатами за 2018 год. Кроме того, данный сегмент существенно теряет интерес у покупателей по всему миру, а более востребованными становятся модели кроссоверов и внедорожников.