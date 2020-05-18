 

ИИ может различать черепно-мозговые травмы

18.05.2020, 0:56, Новости дня

Специалистами был разработан алгоритм искусственного интеллекта, который способен находить, а также идентифицировать разные виды повреждений головного мозга.

Группа ученых клинически подтвердила и протестировала ИИ на большой выборке результатов компьютерной томографии. Обнаружилось, что искусственный интеллект может успешно обнаруживать, сегментировать, количественно определять и дифференцировать разные виды поражений головного мозга. Искусственному интеллекту удалось классифицировать отдельные части каждого изображения, а также определить наличие патологии.

По словам ученых, результаты их работы могут принести пользу во время масштабных исследований, которые направлены на разработку персонализированных методов лечения травм головы.



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