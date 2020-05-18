Мнение: Колчака в Стерлитамаке убрали

18.05.2020, 0:45, Разное

В продолжение вчерашней истории https://colonelcassad.livejournal.com/5873881.html с попытками властей убрать незаконно установленный памятник нереабилитированному военному преступнику Колчаку в Стерлитамаке.

Местные власти осуществили тактический маневр, дождались, пока разойдутся дети, которыми прикрывался инициатор установки, а под утро снова подогнали технику в сопровождении сотрудников Росгвардии, набросили Колчаку веревку на шею и утащили бюст Колчаку, что утопить его в проруби. На самом деле конечно просто утащили, вместе с постаментом.

По его словам, постоянно подъезжали «подозрительные автомобили», а в три часа ночи приехал заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов вместе с сотрудниками Росгвардии.

– Заблокировали меня со всех сторон, подогнали экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, быстро загрузили в КамАЗ и разъехались, – рассказывает Ибрагимов. – Моя сподвижница сумела подбежать к памятнику и получила от сотрудников травмы рук. Обратилась в травмпункт. Как НКВД в 37-м действуют – по ночам.

https://proufu.ru/news/society/92791-ya_ne_smog_ego_otstoyat_nochyu_v_sterlitamake_byl_snesen_byust_kolchaka/ – цинк

К сожалению или к счастью (для него), не как в 1937. В 1937-м он бы сидел уже в кабинете сотрудника НКВД, ему светили бы лампой в лицо и спрашивали, с какой целью он осуществил данную контрреволюционную вылазку и с какими иностранцами он общался. По логике этого клоуна, теперь если сотрудники МВД или ФСБ проводят оперативные действия по ночам, они действуют "как НКВД". Город засыпает, просыпается НКВД. На деле же, сотрудникам Росгвардии вместо сладкого сна пришлось выходить на работу ночью, чтобы прибрать за ним.

Ну а власти достаточно оперативно сработали, проявив тактическую гибкость, недопустив затягивания этой ненормальной ситуации. Хотя все равно остались вопросы по поводу того, почему данную затею не заблокировали на уровне идеи, что позволило бы избежать всего последующего.

Есть еще памятник в Иркутске, инициатор установки которого находится сейчас в федеральном розыске за создание ОПГ и убийства.