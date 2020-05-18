Сейшелы отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года

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18.05.2020, 0:30, Новости дня

На Сейшелах из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире отказались принимать круизные лайнеры вплоть до 2022 года, информирует Travel & Leisure.

Власти островов, расположенных у восточного побережья Африки, приняли такое решение, чтобы защитить местное население от инфицирования, передает РИА «Новости» слова министра туризма, гражданской авиации, портов и морских перевозок Се Дидье Догли.

На Сейшелах было зарегистрировано 11 подтвержденных случаев, но власти опасаются риска, что туристы, приезжая на отдых, привезут инфекцию в страну.

Газета ВЗГЛЯД писала о кардинальных изменениях, которые произойдут в отдыхе россиян из-за коронавируса.



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