 

Врачам из Луганска предлагают ехать в Москву работать с больными COVID-19 – СМИ

18.05.2020, 0:29, Новости дня

Медикам из больниц оккупированного Луганска предлагают работу в Москве с больными коронавирусной инфекцией. Об этом проекту “Радіо Свобода” “Донбасс.Реалии” сообщил источник в одном из медучреждений города.

Собеседник журналистов рассказал, что контракт, который предлагают подписать, предполагает ставку около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. грн) в месяц с возможными доплатами от 30 тыс. руб. санитарам до 80 тыс. руб. врачам.

Предложения медикам передаются через администрацию больницы.

По данным проекта, работу в Москве предлагают фельдшерам, терапевтам, медсестрам и другим категориям медиков, их рабочее место в Луганске при этом обещают сохранить, для этого оформляются командировки. Время такой командировки – по разным сведениям, от двух месяцев до всего лета.

“Но мало кто соглашается ехать. В целом медики настроены очень скептически. По словам коллеги со “скорой”, “кидают” – обещают золотые горы, а в реальности не платят”, – пишет издание.

В Москве, по данным российского Минздрава на 17 мая, от коронавируса умерли 1503 человека. Всего выявлено почти 143 тыс. случаев COVID-19, из которых активных – почти 114 тыс. Москва является лидером в России по числу заболевших и умерших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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