Более 60 стран требуют расследовать реакцию Китая и ВОЗ на вспышку коронавируса

18.05.2020, 0:29, Новости дня

Коалиция из 62 государств поддержала инициативу Австралии и стран Европейского союза о проведении независимого расследования начала вспышки коронавируса в преддверии Генеральной ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, которая начнется в понедельник, 18 мая. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News.

Требование провести “беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку скоординированной международной ответной реакции в отношении COVID-19”, отмечает телеканал, вызвало “яростное сопротивление” со стороны официального Пекина, который усматривает в этом “политическую атаку на Китай”.

Инициатива предусматривает проведение совместных исследований Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации по охране здоровья животных для “выявления зоонозного источника вируса и путей его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных хозяев”.

По информации ABC News, инициативу поддержали Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, Россия, Южная Африка и Великобритания. Вместе с тем в Еврокомиссии заявили, что для положительного исхода голосования на Генеральной ассамблее ВОЗ необходимо, чтобы инициативу поддержали “все основные игроки, и Китай является одним из них”.

Соединенные Штаты, критикующие Пекин и ВОЗ за недостаточную реакцию на вспышку, также пока не выступили в поддержку инициативы – по данным телеканала, США настаивают на более жестких формулировках, требуя выяснить, “как вирус появился в китайском Ухане”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 17 мая в мире коронавирусом заразились 4,69 млн человек, умерли 314 тыс., выздоровели около 1,72 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще сталкивается с обвинениями в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”. 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают “огромным количеством” доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Кроме того, США считают, что “ВОЗ не смогла адекватно получать, проверять и обмениваться информацией своевременно и прозрачно”. В связи с этим президент Штатов Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования организации до окончания расследования.