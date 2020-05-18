Трамп назвал Обаму «чрезвычайно некомпетентным»

18.05.2020, 0:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал своего предшественника Барака Обаму «чрезвычайно некомпетентным».

Днем ранее экс-президент заявил, что лидеры страны «даже не притворялись, что они несут ответственность» на фоне пандемии коронавируса.

На просьбу прокомментировать слова Обамы Трамп сначала заявил группе журналистов в Белом доме, что сотрудники администрации «провели замечательные выходные» во время рабочей поездки в Кэмп-Дэвид.

«Мы провели много потрясающих встреч. Достигнут огромный прогресс на многих фронтах, в том числе в поиске средства от этой ужасной чумы, которая охватила нашу страну», – сказал он.

Однако, когда журналисты проявили настойчивость, Трамп сказал: «Он (Обама) был некомпетентным президентом». Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным».