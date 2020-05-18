 

Число заболевших коронавирусом в США приблизилось к полутора миллионам

18.05.2020, 0:25, Новости дня

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщили в воскресенье, что число заболеваний коронавирусом в США достигло 1467065, что на 31967 случаев больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов выросло на 1394, достигнув 88709.

Ведомство сообщило данные о респираторном заболевании COVID-19, вызываемом новым коронавирусом, по состоянию на 16 часов субботы и сравнило их с данными, полученными днем ранее.

Данные CDC не обязательно отражают случаи заболевания, о которых сообщают отдельные штаты.



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