В Москве умерли еще 77 пациентов с COVID-19

18.05.2020, 0:06, Новости дня

За минувшие сутки в Москве скончались еще 77 пациентов, зараженных коронавирусом.

У всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония", тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Кроме того, все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, передает ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Таким образом, в российской столице умерли в общей сложности 1 580 человек, у которых был подтвержден COVID-19.