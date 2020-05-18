Италия убедилась в эффективности российских методов борьбы с инфекцией

18.05.2020, 0:06, Новости дня

Российские военные специалисты завершили мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Об этом президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу. В Армении миссия наших военных по борьбе с вирусом еще не закончена.

Ил-76 российских ВКС возвращается на подмосковный аэродром Чкаловский. 13-й (завершающий) рейс. На борту — военные вирусологи и спецтехника. Сложная, сопряженная с риском миссия по борьбе с коронавирусом за рубежом успешно завершена. Первым выходит экипаж. И прямо у самолета проходит полную санобработку, ведь это рейс из некогда самого опасного очага заражения в Европе.

Такую же процедуру проходят все прилетевшие. В Италии наши специалисты ежедневно проверялись на коронавирус. Никто не заболел. Однако на летном поле — машины скорой, и каждый еще раз сдает тест на COVID-19- для дополнительной гарантии. А за воинским приветствием руководителя сводного отряда вместо рукопожатия следует вот такой, ставший нормой в Италии жест.

"Мы работали непосредственно в очаге. Приехали в провинцию Бергамо в самый разгар эпидемии коронавируса. Практически в пустой город. Наши врачи там трудились со своим оборудованием, привезенным из Российской Федерации в отделение интенсивной терапии. 76 тяжелых больных наши врачебные бригады подняли практически на ноги. Были выписаны тяжелые, обращаю ваше внимание, больные. Можно сказать, спасли им жизни", — сообщил Сергей Кикоть, руководитель сводного отряда Минобороны РФ.

Помощь из РФ пришла в самый острый, кризисный для Италии момент. Один телефонный разговор Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте — и через сутки сводный отряд Минобороны был уже под Римом.

Никаких трудностей перевода и в госпитале, где наши военные врачи с итальянскими в конечном итоге работали как одна команда. Команда спасения. Чтобы морально поддержать заболевших, наши медсестры рисовали на защитных костюмах цветы. А цветы живые ждали их в гостиничных номерах. В знак благодарности от итальянцев.

В РФ за наших переживали. Родные регулярно общались с Италией по видеосвязи. Миссия российских военных в Италии продолжалась 55 дней.

Вторая большая часть работы — дезинфекция — ее провели в более чем 100 населенных пунктах, в пансионатах и домах престарелых. Там складывалась особо тяжелая ситуация, которую надо было срочно выправлять. И методы наших военных дали эффект.

"Немножко разные подходы у нас с Вооруженными силами Итальянской Республики по вопросам дезинфекции. Ну, это натовский подход, он отличается от нашего. Они не проводят такую масштабную дезинфекцию ни помещений, ни дорог с твердым покрытием, ни прилегающих территорий. Мы настояли на этом, что обеззараживание должно быть одновременным и полномасштабным. В процессе работы наши итальянские коллеги убедились в эффективности наших способов, приемов и методов дезинфекционных мероприятий. Ну, и открыто, можно сказать, нам об этом говорили. Стали смотреть на многие вопросы другими глазами", — отметил Сергей Кикоть.

Участники сводного отряда признаются: так интенсивно их спецтехника еще не работала и прошла проверку на прочность. Военные врачи, медсестры и вирусологи получили большой опыт в реальных условиях в очагах эпидемии, и в целом российская и итальянская стороны отработали координацию действий на случай подобных ЧС. Коронавирус показал, насколько масштабными могут быть общие угрозы.

Вернувшиеся домой военные вскоре отправятся в свои части, при этом будут находиться в составе мобильного резерва в полной готовности.

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"Вести недели"