ВОЗ опровергла пользу популярного метода защиты от коронавируса

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17.05.2020, 23:53, Новости дня

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в качестве метода борьбы с распространением коронавируса, информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ заявили, что такой метод защиты от коронавируса не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ и, напротив, может оказаться вредным: вызвать повреждение глаз, органов дыхательной системы и раздражение кожных покровов.

При необходимости продезинфицировать какие-либо поверхности ВОЗ рекомендует пользоваться тряпкой, пропитанной специальными средствами. Причем предварительно нужно щеткой или скребком удалить остатки органических загрязнений, передает РИА «Новости» сообщение организации.

ВОЗ также не советует распылять дезинфицирующие вещества на улицах, так как из-за контакта с грязью они перестают действовать.

«Ни при каких обстоятельствах» не следует распылять дезинфекторы на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях), подчеркивает ВОЗ. «Это может быть вредно с физической и психологической точки зрения и не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте», – отмечается в сообщении.

Кроме того, распыление дезинфицирующих средств на людей может привести к раздражению глаз и кожи, бронхоспазму, тошноте и рвоте, предупреждают в организации.

Ранее в ВОЗ сообщали, что использованные медицинские маски можно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

По последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 млн случаев коронавируса.



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