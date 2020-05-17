Специалисты рассказали, что привело к естественному появлению новых сортов риса

17.05.2020, 23:42, Новости дня

Международная команда специалистов выяснила, что масштабное глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет назад, стало причиной появления новых сортов риса, а также распространению культуры в южной и северной Азии.

Во время нового исследования специалисты использовали междисциплинарный подход с целью реконструкции истории риса, а также отслеживания его миграции по всей Азии. Ученым удалось реконструировать историческое движение риса по Азии, учитывая археологию, географию и исторический климат.

Специалисты использовали последовательности всего генома из более чем 1400 сортов риса. Выяснилось, что японская культура в течение первых 4000 лет своей истории была небольшим подвидом выращивания риса, а лидирующие позиции занимал Китай. После глобального похолодания растениям необходимо было адаптироваться. В это время наблюдался рост умеренной популяции японского сорта риса, который со временем распространился по всем частям Азии.