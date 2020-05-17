 

Помпео потребовал от Китая не мешать работе американских СМИ в Гонконге

17.05.2020, 23:30, Новости дня

Попытка китайских властей «вмешаться» в деятельность американских СМИ в Гонконге может повлечь пересмотр США взгляда на соглашение с КНР по статусу автономии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Помпео заявил, что, по его информации, китайское правительство якобы грозит «вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге».

«Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир», – приводит его слова РИА «Новости».

«Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) «Одна страна, две системы» и статуса этой территории», – добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, по мнению Вашингтона, ответственных за нарушение там прав человека. Это произошло на фоне массовых протестов в специальном административном районе Китая.

В Пекине подчеркивали, что администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.



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