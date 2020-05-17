Мнение: “Слава и влияние”

17.05.2020, 23:26, Разное

Забавное подробности биографии "шутников-дебилов", которые размещали https://colonelcassad.livejournal.com/5872765.html фотки Гитлера и Гиммлера на ресурсах "Бессмертного полка".

В субботу, 16 мая, оперативники провели задержания сразу в нескольких городах: Перми, Ульяновске, Волгограде и Самаре. При обысках изъяли компьютеры, а молодых людей доставили в отделы. Трое из них сразу во всем сознались, раскаялись и пообещали "больше так не делать".

"С помощью персонального компьютера в сервисе "Бессмертный полк онлайн" я разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера под именем Михаил Алоизович Егерский, — рассказывает на допросе Андрей Шабанов из Самары. — В содеянном раскаиваюсь, вину полностью признаю".

Еще один фигурант дела — Даниил Симонов, по версии СК, опубликовавший фотографию Власова, заявил следователям, что "решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно".

Судя по видео, опубликованному СКР, задержанный в Волгограде Денис Воронцов у себя дома на вопросы следователей отвечать демонстративно отказался. Оперативники сопроводили его до служебной машины и отвезли в отдел.

"Я не подумал о последствиях своей шутки, — объяснялся с сотрудником СК еще один подозреваемый Вячеслав Круглов из Ульяновска. — Раскаиваюсь в том, что совершил. Больше такого не повторится".

По данным СКР, он ранее уже дважды был судим: один раз за экстремизм, второй — за кражу. Впрочем, одним раскаянием дело не ограничится. Если вину всех четверых докажут, то им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, не исключено, что в ближайшие дни список подозреваемых пополнится новыми именами — остальных "шутников" продолжают разыскивать.

"Это не просто покушение на взлом сайта, — считает председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. — Это покушение на историческую память нашего народа, который ценой 27 миллионов жизней спас и этих тоже негодяев от немецко-фашистских захватчиков. Этих людей надо выявить и очно или заочно — если находятся не на территории России — приговорить к тюремному сроку".

Доступ к аккаунту Даниила Симонова (как указано в соцсети — Симанова. — Прим. ред.) в ВК закрыт от других пользователей, а в аккаунте Instagram можно увидеть портрет, сделанный возле штаба Алексея Навального. Человек на нем похож на подозреваемого на видео СК. Снимок опубликован еще в декабре 2019-го.

Вячеслав Круглов, которому, если верить соцсетям, сейчас 23 года, состоит в группе ВК "Команда Навального. Ульяновск". На данный момент страница Вячеслава уже удалена, но остались скриншоты.

Андрей Шибанов в соцсетях позиционирует себя как либертарианец и не скрывает, что его вдохновляет политика властей США. На стене своей страницы в ВК он регулярно публикует записи оппозиционного характера, в том числе с участием соратника Навального Леонида Волкова.

Мужчина также подписан на группу "Бессмертный барак", в которой размещены фотографии людей, репрессированных в 1930-х. Перепост одной из записей сообщества Шабанов сделал всего за два дня до своего задержания — 14 мая. Сейчас на его странице пользователи оставляют гневные комментарии.

Волгоградец Денис Воронцов на своей странице в ВК указал, что отдает предпочтение либеральным политическим взглядам. Судя по статусу в соцсети, главное в жизни для него — "слава и влияние".

Если верить молодому человеку, его родной город — Киев, где он учился в лицее № 1. В поле "годы обучения" автор страницы вместо дат поступления и выпуска написал всего одно слово: "Нацизм". Что под этим имеется в виду, Воронцов не пояснил. Недавно он тоже удалил свою страницу.

https://ria.ru/20200516/1571557691.html – цинк

PS. Ну с точки зрения славы, все получилось. А вот с влиянием, могут возникнуть проблемы, особенно если в какой-нибудь петушатник запихнут.