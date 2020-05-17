В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы

17.05.2020, 23:10, Новости дня

В Одессе от коронавирусной инфекции умерла директор общеобразовательной школы №1 Елена Масленко. Об этом 16 мая в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

“Горе. Ушла из жизни директор первой школы, Елена Павловна Масленко. Соболезнования близким, ученикам, друзьям. Очень больно. Почивайте с миром”, – написала она.

Горе… пішла з життя директорка першої школи, Олена Павлівна Масленко. Співчуття близьким, учням, друзям. Дуже боляче….спочивайте з миром, дорога Колего. Posted by Елена Буйневич on Laupäev, 16. mai 2020

17 мая Одесский горсовет проинформировал о двух новых смертях от COVID-19.

“За последние сутки зарегистрировано два летальных случая у пациентов с COVID-19 – у одесситки в возрасте 74 года, а также у врача-реаниматолога городской клинической больницы №10. Пациенты находились в тяжелом состоянии в городской инфекционной больнице”, – рассказали в ведомстве.

По данным “Думской”, 74-летняя умершая – это и есть директор школы.

По состоянию на 17 мая в Одессе от коронавирусной инфекции скончались в общей сложности пять человек. До этого умирали по одному человеку 22 апреля, 6 мая и 15 мая.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.