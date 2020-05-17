Индия продлила ограничения на выход из дома

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17.05.2020, 23:08, Новости дня

Правительство Индии продлило ограничения на выход из дома еще на две недели, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье МВД страны.

При этом допускается «значительное ослабление» карантинных мер в местах с относительно низкой заболеваемостью.

На минувших выходных Индия обогнала Китай по числу подтвержденных случаев заболевания, став наиболее пострадавшей от вируса страной Азии.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрировано более 91 тысячи инфицированных, около 2800 человек скончались.

Хотя введенный индийскими властями режим строгой изоляции помог контролировать распространение коронавируса, критики были недовольны обращением с мигрантами, сравнивая его с эвакуацией индийцев из других стран в условиях пандемии.

Индия репатриировала сотни своих граждан из-за рубежа, прежде чем закрыть свои аэропорты в марте.



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