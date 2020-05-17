Стало известно о состоянии протоиерея Димитрия Смирнова

17.05.2020, 23:08, Новости дня

Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

«Отец Дмитрий сказал, что чувствует себя лучше», – сообщил Комов РИА «Новости».

Он процитировал сообщение Смирнова, которое ему передал секретарь протоиерея. «Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось», – говорится в сообщении.

Священнослужитель в обращении уточнил, что находится в больнице, но в обычной палате. «Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку», – написал в сообщении Смирнов.

Источник в РПЦ ранее сообщал, что у протоиерея подтвердили коронавирус.

Протоиерей объяснял, какую пользу видит в том, что людям пришлось столкнуться с угрозой коронавируса.