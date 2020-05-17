В Канаде разбился военный самолет

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17.05.2020, 23:08, Новости дня

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds («Снегири») разбился близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщили ВВС страны.

«Наша приоритетная задача в настоящее время – определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», – передает РИА «Новости» заявление канадских ВВС.

Как информирует аэропорт Камлупса, к месту крушения отправились экстренные службы и спасательные воздушные суда.

Очевидец сообщил телеканалу Global News, что самолет разбился почти сразу после взлета. По его словам, пилот катапультировался.

Ранее на этой неделе в США истребитель пятого поколения F-22 потерпел крушение в ходе учебного полета во Флориде.



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