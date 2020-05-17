США призвали Китай не мешать работе американских журналистов в Гонконге

17.05.2020, 23:08, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье предостерег власти Китая от создания помех работе американских журналистов в Гонконге.

«Недавно мне стало известно, что китайское правительство угрожает вмешательством в работу американских журналистов в Гонконге, – говорится в заявлении Помпео. – Эти журналисты являются представителями свободной прессы, а не пропагандистскими кадрами, и их ценные репортажи дают информацию китайским гражданам и всему миру».

Глава американской дипломатии подчеркнул, что любое решение Пекина, посягающее на автономию и свободы Гонконга, гарантированные китайско-британской Совместной декларацией и Основным законом Гонконга, «неизбежно повлияют» на оценку Соединенными Штатами принципа «Одна страна – две системы» и статуса территории.