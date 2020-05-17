США пытаются сделать из Китая козла отпущения

17.05.2020, 22:50, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

Когда в Китае слышат обвинения со стороны США, то реагируют все жестче и жестче. Короткую, но исключительно язвительную редакционную статью опубликовала главная газета страны — центральный печатный орган ЦК КПК "Жэньминь жибао". Обычно такие шпильки печатаются где-то в бумажной толще страниц. Здесь — прямо передовица на первой странице. Значимо. Не иначе как с самого верха. Заголовок — "Американским политикам следует лечить психологическую патологию перекладывания ответственности на других". Психологическая патология. Неплохо. Так в чем же она по мнению Пекина?

Все — по пунктам. У психопатологии три источника. Первый. Про высший эшелон США. Человеческая ограниченность лидеров. "Основные политики США не обладают ни профессиональным, ни практическим опытом, они способны лишь говорить то, что им приходит в голову. Такие люди могут постоянно делать абсурдные заявления. Госсекретарь США Майк Помпео особое внимание уделял версии о том, что "утечка вируса произошла из уханьской лаборатории". Однако, начиная от канцелярии директора национальной разведки США и до альянса "Пять глаз" (спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), до главного ученого-инфекциониста США Энтони Фаучи, все заявляют, что вирус не был создан искусственным образом", — пишет издание.

По "Женьминь жибао", второй источник американской психопатологии перекладывания вины на других — неискренность, то есть скрытые намерения: "Отдельные политики, зная, что противоэпидемические усилия неэффективны, находятся в поисках козла отпущения, перекладывают ответственность на ВОЗ и Китай. Что касается людей, которые умирают каждый день, они об этом и слова не говорят".

И, наконец, третий источник американской психопатологии — отсутствие политических твердых устоев. "На политической арене Вашингтона то, что получило высокие оценки накануне, может стать объектом атак сегодня, ложь появляется из ниоткуда. Отдельные политики предпринимают любые меры для достижения политических целей. Эти политические деятели владеют общественными ресурсами, сознательно манипулируют общественным мнением, традиционно используют доброту американского народа в собственных целях", — отмечает газета. Деликатно, но бескомпромиссно твердо. И с точным анализом.

Александр Балицкий

С таким голосом и полным портретным сходством, другого образа у тенора Хань Чжуна быть и не могло. Главный "Великий кормчий" китайской сцены репетирует партию из "Красной звезды над Китаем". Она поставлена по знаменитой книге американского журналиста Сноу, когда-то перевернувшей все представление запада о коммунистическом Китае.

"Это произведение американцам сегодня хорошо бы перечитать, если они хотят понять Китай, потому что в нем отражен истинный китайский революционный дух, который Америка должна уважать", — считает оперный певец.

С гастролями по Америке Хань проехал прямо перед началом эпидемии, и США "Красной звезде над Китаем" рукоплескали. Тем возмутительнее Китаю сегодня слышать заявления Трампа, которые американские президенты не позволяли даже в эпоху холодной войны.

"Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", — сообщил Дональд Трамп.

Диагноз китайская пресса поставила моментально: хозяин Белого дома психически нездоров: "Такое безумие является явным побочным продуктом прежде всего пресловутой тревоги, от которой США страдают с тех пор, как Китай начал свое глобальное восхождение. Это также сочетание зависти и паники со стороны вашингтонских элит, которые признают существенный разрыв между США и Китаем в том, как обе страны отреагировали на пандемию".

"Нынешнее руководство США пытается использовать Китай в качестве козла отпущения. Мы не раз высказывали свои протесты против действий нынешней американской администрации, даже бывший президент США Обама критиковал ее за неадекватный подход к решению проблемы распространения вируса", — отметил Жуань Цзунцвэ, вице-президент Китайского института международных отношений.

"Неадекватный подход" — это и стремление Трампа "открыть Америку" любой ценой. Об этом говорил даже главный специалист США по коронавирусу доктор Фаучи. Как реагируют в Белом доме и Госдепартаменте на мнение ученых, показала китайская Global Times

Из-за ограды посольства в Пекине американские дипломаты вообще-то могли и сами увидеть, как Китай противостоял эпидемии и какой ценой — в том числе экономической — смог ее победить. Но такая задача перед ними, видимо, не стоит.

В отличие от Трампа, который угрожает взвинтить для КНР пошлины, Пекин их снижает: с 18 мая — на 79 позиций американского импорта. Как это и было предусмотрено. И хотя — как пишет китайская пресса – были в правительстве КНР и свои "ястребы", кто в ответ на атаки из Вашингтона предлагал прежнее соглашение разорвать, тем более что закупать в условиях кризиса товаров на 200 миллиардов Китаю будет непросто, а на полноценную торговую войну у Вашингтона сил из-за эпидемии не осталось, Пекин останется верен договоренностям.

"Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты прекратить легкомысленные судебные тяжбы против Китая, больше сосредоточиться на борьбе с эпидемией и защите жизни и здоровья американского народа, а также прекратить играть в игры на понижение доллара", — сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

При этом возможность зеркального ответа Пекин не исключает: формирует свой санкционный список, где среди американских сенаторов-республиканцев первым будет автор законопроекта об антикитайских санкциях Линдси Грэм — тот, который раньше вносил такой же против России.

Кроме политиков в стоп-листе КНР могут оказаться и компании из Миссури, чей прокурор подал иск о возмещении Пекином экономического ущерба, и настоящие иконы американского высокотехнологичного бизнеса — от Apple до Qualcomm — чье производство во многом завязано на китайский рынок.

"Вспомните, с 2008 года Китай и США успешно сотрудничали друг с другом, и опыт того сотрудничества показал, что с финансовой точки зрения оно эффективно. А теперь коронавирус стал отвлекающим маневром и средством в политической игре руководства США, которое стремится к стратегическому противостоянию с Китаем", — уверен Шэнь Ямэй, научный сотрудник Китайского института международных отношений.

На увещевания Белого дома вывести из Китая производства поддались единицы: Apple частично переводит сборку во Вьетнам. При этом Теsla перезапускает конвейер в Шанхае. Exxon Mobil и вовсе начинает строительство огромного нефтехимического комплекса. Китайский рынок, что первым начинает выбираться из коронакризиса, для работающих здесь американских компаний — единственный шанс. В Китае понимают: агрессивная риторика Трампа, который планирует задержаться в Белом доме, связана с выборами.

Кричат в США часто и о шпионаже. Китайских хакеров обвинили даже в охоте за данными об американской вакцине. Но какой смысл, если в КНР- уже свои пять на втором этапе клинических испытаний. Одну из таких вакцин — китайские ученые нам показывали — прямо в лаборатории.

А вот чем занимаются чем занимаются биологические лаборатории в США, в Китае тоже напрочь услышать. И какие исследования, например, проводили в армейской Fort Detrick, недалеко от которой была зафиксирована вспышка заболевания, схожего по симптомам с COVID-19.

"Это вопрос, на который Вашингтон должен дать честный ответ, особенно когда мир сталкивается с серьезной угрозой безопасности своего общественного здоровья", — считают в КНР.

Эти вопросы США традиционно оставляют без ответа, продолжая при этом получать из Китая миллионы комплектов средств индивидуальной защиты. Ну, а уже для своей защиты на случай эскалации влиятельная "Хуанцю Шибао" рекомендует властям Поднебесной всерьез задуматься о наращивании ядерного потенциала и развернуть дополнительные 100 межконтинентальных баллистических ракет с тысячей боеголовок. Не для нападения. Для баланса сил.

Текст:

"Вести недели"